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ПРОИСШЕСТВИЯ

После потасовки военного и священника мэр Хмельницкого сообщил о намерении лишить УПЦ МП земли в городе

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Симчишин прокомментировал инцидент в храме УПЦ МП
Симчишин прокомментировал инцидент в храме УПЦ МП
Фото: Олександр Симчишин / Telegram

После конфликта в Хмельницком между священником Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) и военным УПЦ МП лишат земельных участков в городе. Об этом сообщил 2 апреля в Telegram мэр города Александр Симчишин.

"Московская ФСБшная агентура в виде УПЦ МП должна быть запрещена по всей стране. Тот антиукраинский шабаш, который проходит в последние дни в столице, и избиение военного в Хмельницком должны стать железобетонным аргументом для Верховной Рады, чтобы проголосовать законопроект о запрете: раз и навсегда запретить это ФСБшное кубло. На внеочередной сессии мы прекратим использование всех земельных участков на территории общины", – написал мэр.

Он также пообещал инициировать решения областного и районного советов.

"Те, кто избивал военного, должны быть привлечены к уголовной ответственности. Патрульные, составившие протокол на военного, должны быть уволены. После таких событий те священники, у которых есть хоть частичка украинского, должны немедленно выйти из ФСБшной структуры", – считает Симчишин.

Конфликт в Хмельницком произошел 2 апреля в Свято-Покровском кафедральном соборе УПЦ МП во время богослужения. По данным полиции, 26-летний мужчина "во время проведения молитвенной литургии скинул со стола на пол книгу "Евангелие", устроил словесный конфликт в отношении священника, читавшего молитвенную литургию", после чего свидетели этого события вызвали полицию.

Видео потасовки опубликовал депутат Хмельницкого областного совета Виктор Бурлик. По его словам, военнослужащего зовут Артур Ананьев, после начала полномасштабной войны он пошел добровольцем на фронт и получил контузию.

Контекст:

УПЦ МП – часть Русской православной церкви (РПЦ), которая официально имеет статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

На соборе 27 мая УПЦ МП заявила о своей независимости (внесла изменения в устав) и выразила несогласие с патриархом РПЦ Кириллом, который поддержал вторжение РФ в Украину, однако не осудила его. 

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести установила, что решения УПЦ МП "не привели к разрыву церковно-канонической связи с РПЦ" и управление УПЦ МП "продолжает находиться относительно РПЦ в отношениях подчинения".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Хмельницкий, УПЦ МП, военные, церковь, земельный участок, конфликт, Александр Симчишин, священник, мэр, потасовки
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