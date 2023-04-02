После потасовки военного и священника мэр Хмельницкого сообщил о намерении лишить УПЦ МП земли в городе

"Московская ФСБшная агентура в виде УПЦ МП должна быть запрещена по всей стране. Тот антиукраинский шабаш, который проходит в последние дни в столице, и избиение военного в Хмельницком должны стать железобетонным аргументом для Верховной Рады, чтобы проголосовать законопроект о запрете: раз и навсегда запретить это ФСБшное кубло. На внеочередной сессии мы прекратим использование всех земельных участков на территории общины", – написал мэр.

Он также пообещал инициировать решения областного и районного советов.

"Те, кто избивал военного, должны быть привлечены к уголовной ответственности. Патрульные, составившие протокол на военного, должны быть уволены. После таких событий те священники, у которых есть хоть частичка украинского, должны немедленно выйти из ФСБшной структуры", – считает Симчишин.

Конфликт в Хмельницком произошел 2 апреля в Свято-Покровском кафедральном соборе УПЦ МП во время богослужения. По данным полиции, 26-летний мужчина "во время проведения молитвенной литургии скинул со стола на пол книгу "Евангелие", устроил словесный конфликт в отношении священника, читавшего молитвенную литургию", после чего свидетели этого события вызвали полицию.

Видео потасовки опубликовал депутат Хмельницкого областного совета Виктор Бурлик. По его словам, военнослужащего зовут Артур Ананьев, после начала полномасштабной войны он пошел добровольцем на фронт и получил контузию.