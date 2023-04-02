УПЦ МП сообщила, что провела богослужение в Киево-Печерской лавре. Покинуть ее УПЦ МП должна была до 29 марта

"2 апреля 2023 года, в воскресенье пятое Великого поста, преподобной Марии Египетской, блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил божественную литургию в Крестовоздвиженском храме Свято-Успенской Киево-Печерской лавры", – говорится в сообщении.

По версии УПЦ МП, с Онуфрием "молились многочисленные верующие", а еще часть, которых "церковь не смогла вместить", молились на площади перед храмом, "несмотря на дождливую погоду".

Контекст:

79 сооружений в Киево-Печерской лавре с 2013 года по распоряжению Кабмина находились в безвозмездном пользовании у мужского монастыря УПЦ МП – части Русской православной церкви, официально имеющей статус "самоуправляемой церкви с правами широкой автономии".

10 марта 2023 года Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" сообщил, что с 29 марта расторгает со Свято-Успенским монастырем УПЦ МП договор о безвозмездном пользовании зданиями, расположенными на территории заповедника. Предупреждение касается зданий нижней Лавры, где расположен мужской монастырь. В верхней Лавре УПЦ МП пользовалась Успенским собором и Трапезной церковью, но договор об их аренде истек 31 декабря 2022 года и не был продлен. Эти два храма с 5 января вернули в управление государства.

В ответ пресс-служба УПЦ МП назвала полученное от заповедника предупреждение "очередным ультиматумом", а митрополит Павел (Лебедь), который ранее был наместником Лавры, заявил, что монахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской лавры до решения суда.

30 марта на территории Лавры должна была начать работу государственная комиссия по вопросам приема-передачи имущества государственному учреждению. До этого монахи должны были освободить помещения. Однако священнослужители не пустили комиссию.

В тот же день Кабмин Украины принял решения, согласно которым управление имуществом Киево-Печерской лавры было передано государству.

Бывший настоятель лавры от УПЦ МП митрополит Павел (Лебедь) заявлял, что его церковь не покинет Лавру без решения суда. Сам Лебедь 1 апреля отправлен под домашний арест на 60 дней по делу о госизмене.