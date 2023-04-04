Генсек НАТО хочет, чтобы союзники выделяли в общей сложности €500 млн для Украины – Bloomberg

Генсек хочет, чтобы союзники увеличили взносы в фонд комплексного пакета помощи НАТО для Украины, который включает в себя краткосрочную помощь, такую как топливо, защитное снаряжение и системы защиты от беспилотников, используемые для противодействия вторжению России, сказали собеседники агентства.
Также пакет направлен на предоставление Украине долгосрочной поддержки, чтобы помочь модернизировать ее Вооруженные силы и соответствовать стандартам совместимости с НАТО. По словам одного из источников, многие детали еще предстоит проработать.
В НАТО не ответили на запрос Bloomberg о комментариях.
Генсек заявил журналистам 3 апреля, что министры иностранных дел Альянса могут начать работу над многолетней программой для Украины в Брюсселе на двухдневной встрече, которая начнется 4 апреля. Он добавил, что в дополнение к немедленной поддержке Украины в борьбе с Россией союзники рассмотрят возможность долгосрочного партнерства с Киевом, чтобы предложить поддержку после окончания войны.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
8 марта 2023 года Столтенберг сообщил, что союзники по НАТО за последний год предоставили Украине военную и финансово-экономическую поддержку на сумму около €150 млрд, из которых €65 млрд – военная помощь.
Только США с начала полномасштабного вторжения России предоставили Украине 34 пакета военной помощи на сумму более $32,5 млрд.