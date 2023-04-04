Генсек НАТО хочет, чтобы союзники выделяли в общей сложности €500 млн для Украины – Bloomberg

Столтенберг заявил, что союзники по НАТО рассмотрят возможность долгосрочного партнерства с Киевом Фото: EPA

Генсек хочет, чтобы союзники увеличили взносы в фонд комплексного пакета помощи НАТО для Украины, который включает в себя краткосрочную помощь, такую как топливо, защитное снаряжение и системы защиты от беспилотников, используемые для противодействия вторжению России, сказали собеседники агентства.

Также пакет направлен на предоставление Украине долгосрочной поддержки, чтобы помочь модернизировать ее Вооруженные силы и соответствовать стандартам совместимости с НАТО. По словам одного из источников, многие детали еще предстоит проработать.

В НАТО не ответили на запрос Bloomberg о комментариях.

Генсек заявил журналистам 3 апреля, что министры иностранных дел Альянса могут начать работу над многолетней программой для Украины в Брюсселе на двухдневной встрече, которая начнется 4 апреля. Он добавил, что в дополнение к немедленной поддержке Украины в борьбе с Россией союзники рассмотрят возможность долгосрочного партнерства с Киевом, чтобы предложить поддержку после окончания войны.