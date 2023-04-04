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Генсек НАТО хочет, чтобы союзники выделяли в общей сложности €500 млн для Украины – Bloomberg

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Столтенберг заявил, что союзники по НАТО рассмотрят возможность долгосрочного партнерства с Киевом
Столтенберг заявил, что союзники по НАТО рассмотрят возможность долгосрочного партнерства с Киевом
Фото: EPA

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призывает страны НАТО выделять в общей сложности €500 млн в год для предоставления нелетальной военной помощи и другой долгосрочной поддержки Украине. Об этом 3 апреля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Генсек хочет, чтобы союзники увеличили взносы в фонд комплексного пакета помощи НАТО для Украины, который включает в себя краткосрочную помощь, такую как топливо, защитное снаряжение и системы защиты от беспилотников, используемые для противодействия вторжению России, сказали собеседники агентства. 

Также пакет направлен на предоставление Украине долгосрочной поддержки, чтобы помочь модернизировать ее Вооруженные силы и соответствовать стандартам совместимости с  НАТО. По словам одного из источников, многие детали еще предстоит проработать.

В НАТО не ответили на запрос Bloomberg о комментариях. 

Генсек заявил журналистам 3 апреля, что министры иностранных дел Альянса могут начать работу над многолетней программой для Украины в Брюсселе на двухдневной встрече, которая начнется 4 апреля. Он добавил, что в дополнение к немедленной поддержке Украины в борьбе с Россией союзники рассмотрят возможность долгосрочного партнерства с Киевом, чтобы предложить поддержку после окончания войны.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

8 марта 2023 года Столтенберг  сообщил, что союзники по НАТО за последний год предоставили Украине военную и финансово-экономическую поддержку на сумму около €150 млрд, из которых €65 млрд – военная помощь.

Только США с начала полномасштабного вторжения России предоставили Украине 34 пакета военной помощи на сумму более $32,5 млрд.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Украина, НАТО, Йенс Столтенберг, Bloomberg, финансовая помощь, война России против Украины, макрофинансовая помощь
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