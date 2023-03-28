Украина привлечет грант от США в размере $2,5 млрд – Шмыгаль

Соответствующее распоряжение Кабмин принял на заседании. Шмыгаль отметил, что это будет второй грант от США в 2023 году.
"Эти средства поступят через проект Международного банка реконструкции и развития, а также Международной ассоциации развития", – заявил он.
По словам Шмыгаля, еще $150 млн предоставят другие партнеры Украины.
"Это позволит привлечь уже второй в этом году транш в размере $2,66 млрд. На что пойдут эти деньги? Зарплаты нашим спасателям, учителям, врачам, в помощь пенсионерам, внутренне перемещенным лицам, людям с инвалидностью и малообеспеченным семьям", – рассказал глава правительства.
Премьер-министр также рассказал, что Украина с начала 2023 года получила около $5 млрд поддержки от Евросоюза и более $2 млрд – от США.
США последовательно поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией. В частности, предоставляют военную помощь Украине. В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $33,2 млрд с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена, в том числе более $32,5 млрд – с начала полномасштабного вторжения России, указали в Пентагоне 20 марта.
Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.
Также США предоставляют Украине финансовую и гуманитарную помощь.
В декабре на рассмотрение Конгресса был внесен законопроект о госфинансировании на 2023 год, который предусматривает выделение $44,9 млрд помощи Украине и союзникам по НАТО для противостояния российской агрессии.