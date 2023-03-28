Украина привлечет грант от США в размере $2,5 млрд – Шмыгаль

Соответствующее распоряжение Кабмин принял на заседании. Шмыгаль отметил, что это будет второй грант от США в 2023 году.

"Эти средства поступят через проект Международного банка реконструкции и развития, а также Международной ассоциации развития", – заявил он.

По словам Шмыгаля, еще $150 млн предоставят другие партнеры Украины.

"Это позволит привлечь уже второй в этом году транш в размере $2,66 млрд. На что пойдут эти деньги? Зарплаты нашим спасателям, учителям, врачам, в помощь пенсионерам, внутренне перемещенным лицам, людям с инвалидностью и малообеспеченным семьям", – рассказал глава правительства.

Премьер-министр также рассказал, что Украина с начала 2023 года получила около $5 млрд поддержки от Евросоюза и более $2 млрд – от США.