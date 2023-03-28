Украина с начала года получила около $5 млрд от Евросоюза и более $2 млрд – от США – Шмыгаль

Он также напомнил, что есть договоренность о новой программе с Международным валютным фондом.

"Получили финансовую помощь от Великобритании, Всемирного банка, Германии, Испании, Финляндии, Ирландии, Швейцарии, Бельгии, Исландии и Эстонии. Норвегия продлила программу выплат для 50 тыс. украинцев, которые находятся в сложных жизненных условиях и пострадали от российской агрессии. Также продолжаются выплаты по программам ООН и Красного Креста", – говорится в сообщении.

За последние семь месяцев в рамках совместного проекта Минреинтеграции, "Укрпошти" и международных организаций обеспечена выплата одноразовой денежной помощи жителям деоккупированных территорий на общую сумму более 300 млн грн, добавил премьер-министр.