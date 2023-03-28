Украина с начала года получила около $5 млрд от Евросоюза и более $2 млрд – от США – Шмыгаль

Он также напомнил, что есть договоренность о новой программе с Международным валютным фондом.
"Получили финансовую помощь от Великобритании, Всемирного банка, Германии, Испании, Финляндии, Ирландии, Швейцарии, Бельгии, Исландии и Эстонии. Норвегия продлила программу выплат для 50 тыс. украинцев, которые находятся в сложных жизненных условиях и пострадали от российской агрессии. Также продолжаются выплаты по программам ООН и Красного Креста", – говорится в сообщении.
За последние семь месяцев в рамках совместного проекта Минреинтеграции, "Укрпошти" и международных организаций обеспечена выплата одноразовой денежной помощи жителям деоккупированных территорий на общую сумму более 300 млн грн, добавил премьер-министр.
В конце ноября 2022 года депутаты Европейского парламента одобрили пакет макрофинансовой поддержки Украины в 2023 году на сумму €18 млрд.
Против внесения изменений в законодательство ЕС, которое позволило бы предоставить Украине эти средства, выступала Венгрия. Однако 10 декабря измененный пакет был одобрен единогласным решением Совета Европейского союза, куда входят главы правительств 27 стран, а 14 декабря его согласовал Европарламент.
16 января 2023 года Шмыгаль сообщил, что Украина подписала меморандум с Европейским союзом о выделении €18 млрд макрофинансовой помощи в 2023 году.
Первый транш в €3 млрд Украина получила 17 января.
С начала полномасштабного вторжения РФ Евросоюз предоставил Украине военной, гуманитарной и экономической помощи почти на €50 млрд, рассказала 2 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.