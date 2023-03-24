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Шмыгаль рассчитывает на окончательное утверждение программы с МВФ на $15,6 млрд через несколько недель

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Программа с МВФ на рабочем уровне была согласована на этой неделе
Программа с МВФ на рабочем уровне была согласована на этой неделе
Фото: depositphotos.com

Украина рассчитывает на окончательное утверждение Советом директоров Международного валютного фонда новой программы сотрудничества через несколько недель. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства 24 марта, сообщила пресс-служба Кабмина.

Премьер напомнил, что на этой неделе была достигнута договоренность с МВФ на рабочем уровне по новой программе финансирования объемом $15,6 млрд.

"Она рассчитана на 48 месяцев и будет иметь два этапа. Рассчитываем, что уже через несколько недель Совет директоров Фонда окончательно утвердит новую программу. Это поможет нам привлечь деньги от других международных партнеров и профинансировать все ключевые расходы бюджета на этот год", – заявил он.

Как сообщали в Нацбанке Украины, финансирование по программе будет направлено на поддержание фискальной, внешней, ценовой и финансовой стабильности, а также постепенное экономическое восстановление Украины в послевоенный период и в процессе присоединения страны к ЕС.

Контекст:

Украинские власти заявляли, что в этом году страна столкнется с дефицитом бюджета в $38 млрд. Как объяснял Шмыгаль, чтобы профинансировать бюджет Украины, $10 млрд предоставят США€18 млрд в течение года выделит ЕС. Кроме того, Украина ожидает согласования программы кредитования МВФ

17 февраля в Украине завершилась работа миссии Международного валютного фонда, которая оценивала ситуацию в стране. По ее итогам Украина и МВФ договорились на уровне персонала о пересмотре мониторинговой программы, сообщили в Фонде. 20 февраля Кристалина Георгиева прибыла с визитом в Киев и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и Шмыгалем. Премьер по итогам встречи заявил, что правительство страны рассчитывает на старт программы МВФ объемом $15 млрд.

21 февраля Георгиева заявила, что МВФ готов оказать значительную экономическую поддержку Украине.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: МВФ, война России против Украины, финансирование, Денис Шмыгаль, макрофинансовая помощь
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