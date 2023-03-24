Шмыгаль рассчитывает на окончательное утверждение программы с МВФ на $15,6 млрд через несколько недель

Программа с МВФ на рабочем уровне была согласована на этой неделе Фото: depositphotos.com

Премьер напомнил, что на этой неделе была достигнута договоренность с МВФ на рабочем уровне по новой программе финансирования объемом $15,6 млрд.

"Она рассчитана на 48 месяцев и будет иметь два этапа. Рассчитываем, что уже через несколько недель Совет директоров Фонда окончательно утвердит новую программу. Это поможет нам привлечь деньги от других международных партнеров и профинансировать все ключевые расходы бюджета на этот год", – заявил он.

Как сообщали в Нацбанке Украины, финансирование по программе будет направлено на поддержание фискальной, внешней, ценовой и финансовой стабильности, а также постепенное экономическое восстановление Украины в послевоенный период и в процессе присоединения страны к ЕС.