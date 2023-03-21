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С начала года Украина получила €4,7 млрд финансовой помощи от ЕС – Шмыгаль

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Средства от ЕС позволят удержать макрофинансовую стабильность в Украине, отметил Шмыгаль
Средства от ЕС позволят удержать макрофинансовую стабильность в Украине, отметил Шмыгаль
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Финансовая помощь Украине от Евросоюза в 2023 году составила уже €4,7 млрд.

Об этом 21 марта на заседании правительства рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

"Европейский союз вчера согласовал поставку Украине 1 млн боеприпасов. Сегодня ЕС перечислил очередной транш макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд. Средства уже на счетах НБУ, – отметил Шмыгаль. – В общей сложности с начала года финансовая помощь от Евросоюза уже составила €4,7 млрд".

По словам премьера, эти средства позволят "удержать макрофинансовую стабильность, выплачивать социальные пособия, пенсии, финансировать в полной мере зарплаты учителям и врачам".

Шмыгаль выразил благодарность европейским партнерам "за последние решения в поддержку Украины".

https://www.facebook.com/dshmyhal/videos/1403958477039331/

Контекст:

В конце ноября 2022 года депутаты Европейского парламента одобрили пакет макрофинансовой поддержки Украины в 2023 году на сумму €18 млрд.

Против внесения изменений в законодательство ЕС, которое позволило бы предоставить Украине эти средства, выступала Венгрия. Однако 10 декабря измененный пакет был одобрен единогласным решением Совета Европейского союза, куда входят главы правительств 27 стран, а 14 декабря его согласовал Европарламент.

16 января 2023 года Шмыгаль сообщил, что Украина подписала меморандум с Европейским союзом о выделении €18 млрд макрофинансовой помощи в 2023 году.

Первый транш в €3 млрд Украина получила 17 января.

Теги: Украина, зарплата, НБУ, правительство, пенсии, боеприпасы, Европейский союз, финансовая помощь, транш, Евросоюз, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, Кабмин, ЕС
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