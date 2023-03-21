С начала года Украина получила €4,7 млрд финансовой помощи от ЕС – Шмыгаль

Об этом 21 марта на заседании правительства рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.

"Европейский союз вчера согласовал поставку Украине 1 млн боеприпасов. Сегодня ЕС перечислил очередной транш макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд. Средства уже на счетах НБУ, – отметил Шмыгаль. – В общей сложности с начала года финансовая помощь от Евросоюза уже составила €4,7 млрд".

По словам премьера, эти средства позволят "удержать макрофинансовую стабильность, выплачивать социальные пособия, пенсии, финансировать в полной мере зарплаты учителям и врачам".

Шмыгаль выразил благодарность европейским партнерам "за последние решения в поддержку Украины".