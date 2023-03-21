С начала года Украина получила €4,7 млрд финансовой помощи от ЕС – Шмыгаль

Об этом 21 марта на заседании правительства рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Видеозапись вступительной речи главы Кабмина опубликована на его странице в Facebook.
"Европейский союз вчера согласовал поставку Украине 1 млн боеприпасов. Сегодня ЕС перечислил очередной транш макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд. Средства уже на счетах НБУ, – отметил Шмыгаль. – В общей сложности с начала года финансовая помощь от Евросоюза уже составила €4,7 млрд".
По словам премьера, эти средства позволят "удержать макрофинансовую стабильность, выплачивать социальные пособия, пенсии, финансировать в полной мере зарплаты учителям и врачам".
Шмыгаль выразил благодарность европейским партнерам "за последние решения в поддержку Украины".
В конце ноября 2022 года депутаты Европейского парламента одобрили пакет макрофинансовой поддержки Украины в 2023 году на сумму €18 млрд.
Против внесения изменений в законодательство ЕС, которое позволило бы предоставить Украине эти средства, выступала Венгрия. Однако 10 декабря измененный пакет был одобрен единогласным решением Совета Европейского союза, куда входят главы правительств 27 стран, а 14 декабря его согласовал Европарламент.
16 января 2023 года Шмыгаль сообщил, что Украина подписала меморандум с Европейским союзом о выделении €18 млрд макрофинансовой помощи в 2023 году.
Первый транш в €3 млрд Украина получила 17 января.