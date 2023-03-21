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Евросоюз выплатил Украине новый транш в €1,5 млрд в рамках макрофинансовой помощи

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Пакет макрофинансовой помощи Евросоюза Украине на 2023 году составляет &euro;18 млрд
Пакет макрофинансовой помощи Евросоюза Украине на 2023 году составляет €18 млрд
Фото: depositphotos.com

Европейский союз 21 марта выплатил Украине новый транш в €1,5 млрд в рамках макрофинансовой помощи. Об этом в Twitter сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Она подчеркнула, что поддержка со стороны Евросоюза помогает Украине функционировать в то время, когда страна защищается от российской агрессии.

"Она [помощь] также твердо ставит Украину на ее путь в ЕС, поддерживая реформы – например, эффективное управление и финансовую стабильность. Вместе мы пишем будущее Украины в Евросоюзе", – отметила глава Еврокомиссии.

Контекст:

В конце ноября 2022 года депутаты Европейского парламента одобрили пакет макрофинансовой поддержки Украины в 2023 году на сумму €18 млрд.

Против внесения изменений в законодательство ЕС, которое позволило бы предоставить Украине эти средства, выступала Венгрия. Однако 10 декабря измененный пакет был одобрен единогласным решением Совета Европейского союза, куда входят главы правительств 27 стран, а 14 декабря его согласовал Европарламент.

16 января 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина подписала меморандум с Европейским союзом о выделении €18 млрд макрофинансовой помощи в 2023 году.

Первый транш в €3 млрд Украина получила 17 января.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Украина, Еврокомиссия, помощь, Европейский союз, Урсула фон дер Ляйен, транш, Евросоюз
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