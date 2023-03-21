Евросоюз выплатил Украине новый транш в €1,5 млрд в рамках макрофинансовой помощи

Она подчеркнула, что поддержка со стороны Евросоюза помогает Украине функционировать в то время, когда страна защищается от российской агрессии.

"Она [помощь] также твердо ставит Украину на ее путь в ЕС, поддерживая реформы – например, эффективное управление и финансовую стабильность. Вместе мы пишем будущее Украины в Евросоюзе", – отметила глава Еврокомиссии.