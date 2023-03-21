Евросоюз выплатил Украине новый транш в €1,5 млрд в рамках макрофинансовой помощи

Она подчеркнула, что поддержка со стороны Евросоюза помогает Украине функционировать в то время, когда страна защищается от российской агрессии.
"Она [помощь] также твердо ставит Украину на ее путь в ЕС, поддерживая реформы – например, эффективное управление и финансовую стабильность. Вместе мы пишем будущее Украины в Евросоюзе", – отметила глава Еврокомиссии.
Сьогодні ми виплатили ще €1,5 млрд Україні.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 21, 2023
Наша підтримка допомагає Україні функціонувати, захищаючись.
Вона також твердо ставить Україну на її шлях до ЄС, підтримуючи реформи – наприклад, ефективне управління та фінансову стабільність.
Разом ми пишемо * майбутнє України. pic.twitter.com/ptKYgYkI6H
В конце ноября 2022 года депутаты Европейского парламента одобрили пакет макрофинансовой поддержки Украины в 2023 году на сумму €18 млрд.
Против внесения изменений в законодательство ЕС, которое позволило бы предоставить Украине эти средства, выступала Венгрия. Однако 10 декабря измененный пакет был одобрен единогласным решением Совета Европейского союза, куда входят главы правительств 27 стран, а 14 декабря его согласовал Европарламент.
16 января 2023 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Украина подписала меморандум с Европейским союзом о выделении €18 млрд макрофинансовой помощи в 2023 году.
Первый транш в €3 млрд Украина получила 17 января.