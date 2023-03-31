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ДЕНЬГИ

МВФ одобрил финансовый пакет для Украины в размере $15,6 млрд - СМИ

Кредитная программа рассчитана на 4 года
Кредитная программа рассчитана на 4 года
Фото: imf.org

Исполнительный совет Международного валютного фонда утвердил четырехлетний пакет финансирования Украины в размере $15,6 млрд. Об этом 31 марта сообщает Reuters.

По данным агентства, средства выделяются "на удовлетворение неотложных потребностей в финансировании страны, которая продолжает обороняться от вторжения России".

Reuters отмечает, что этот кредит является крупнейшим для Украины с начала полномасштабной войны и первым крупным пакетом, одобренным МВФ для страны, в которой идут военные действия.

24 марта премьер-министра Украины Денис Шмыгаль сообщал, что новая кредитная программа рассчитана на 48 месяцев и будет иметь два этапа. Она поможет нам привлечь деньги от других международных партнеров и профинансировать все ключевые расходы бюджета на этот год, заявил он.

Как сообщали в Нацбанке Украины, финансирование по программе будет направлено на поддержание фискальной, внешней, ценовой и финансовой стабильности, а также постепенное экономическое восстановление Украины в послевоенный период и в процессе присоединения страны к ЕС.

Контекст:

Украинские власти заявляли, что в этом году страна столкнется с дефицитом бюджета в $38 млрд. Как объяснял Шмыгаль, чтобы профинансировать бюджет Украины, $10 млрд предоставят США€18 млрд в течение года выделит ЕС. Кроме того, Украина ожидает согласования программы кредитования МВФ

17 февраля в Украине завершилась работа миссии Международного валютного фонда, которая оценивала ситуацию в стране. По ее итогам Украина и МВФ договорились на уровне персонала о пересмотре мониторинговой программы, сообщили в Фонде. 20 февраля директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева побывала с визитом в Киеве и встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским и Шмыгалем. Премьер по итогам встречи заявил, что правительство страны рассчитывает на старт программы МВФ объемом $15 млрд.

21 февраля Георгиева заявила, что МВФ готов оказать значительную экономическую поддержку Украине.

Теги: МВФ, кредиты, финансовая помощь, война России против Украины
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