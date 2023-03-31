МВФ одобрил финансовый пакет для Украины в размере $15,6 млрд - СМИ

По данным агентства, средства выделяются "на удовлетворение неотложных потребностей в финансировании страны, которая продолжает обороняться от вторжения России".

Reuters отмечает, что этот кредит является крупнейшим для Украины с начала полномасштабной войны и первым крупным пакетом, одобренным МВФ для страны, в которой идут военные действия.

24 марта премьер-министра Украины Денис Шмыгаль сообщал, что новая кредитная программа рассчитана на 48 месяцев и будет иметь два этапа. Она поможет нам привлечь деньги от других международных партнеров и профинансировать все ключевые расходы бюджета на этот год, заявил он.

Как сообщали в Нацбанке Украины, финансирование по программе будет направлено на поддержание фискальной, внешней, ценовой и финансовой стабильности, а также постепенное экономическое восстановление Украины в послевоенный период и в процессе присоединения страны к ЕС.