В госбюджет Украины поступили более $1,2 млрд гранта от США – Минфин

Грант в размере $1 млрд 253 млн США предоставили через целевой фонд Всемирного банка в рамках четвертого дополнительного финансирования для проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE).

"Грантовое финансирование будет направлено на обеспечение частичного возмещения расходов госбюджета, в частности, на пенсионные выплаты, поддержку отдельных программ государственной социальной помощи (помощи для внутренне перемещенных лиц), обеспечение оплаты труда работников государственных органов, сотрудников Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям и работников вузов", – говорится в сообщении.