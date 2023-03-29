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В госбюджет Украины поступили более $1,2 млрд гранта от США – Минфин

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США предоставили Украине грант через целевой фонд Всемирного банка
США предоставили Украине грант через целевой фонд Всемирного банка
Фото: bank.gov.ua

В госбюджет Украины 29 марта поступили грантовые средства от США. Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины в Facebook.

Грант в размере $1 млрд 253 млн США предоставили через целевой фонд Всемирного банка в рамках четвертого дополнительного финансирования для проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE).

"Грантовое финансирование будет направлено на обеспечение частичного возмещения расходов госбюджета, в частности, на пенсионные выплаты, поддержку отдельных программ государственной социальной помощи (помощи для внутренне перемещенных лиц), обеспечение оплаты труда работников государственных органов, сотрудников Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям и работников вузов", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/minfin.gov.ua/posts/pfbid021Yo4iVzHKPbjtiZRiskZRafPeXB7WXL8ZasTjzgqeSr4MgXcgihiBhVLXncfM4P9l

Контекст:

США последовательно поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией. В частности, предоставляют военную помощь Украине. В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $33,2 млрд с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена, в том числе более $32,5 млрд – с начала полномасштабного вторжения России, указали в Пентагоне 20 марта.

Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

Также США предоставляют Украине финансовую и гуманитарную помощь.

В декабре на рассмотрение Конгресса был внесен законопроект о госфинансировании на 2023 год, который предусматривает выделение $44,9 млрд помощи Украине и союзникам по НАТО для противостояния российской агрессии.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал 28 марта, что Украина с начала 2023 года получила около $5 млрд поддержки от Евросоюза и более $2 млрд – от США.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Министерство финансов, Всемирный банк, финансовая помощь, гранты, макрофинансовая помощь
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