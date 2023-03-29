В госбюджет Украины поступили более $1,2 млрд гранта от США – Минфин

Грант в размере $1 млрд 253 млн США предоставили через целевой фонд Всемирного банка в рамках четвертого дополнительного финансирования для проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE).
"Грантовое финансирование будет направлено на обеспечение частичного возмещения расходов госбюджета, в частности, на пенсионные выплаты, поддержку отдельных программ государственной социальной помощи (помощи для внутренне перемещенных лиц), обеспечение оплаты труда работников государственных органов, сотрудников Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям и работников вузов", – говорится в сообщении.
США последовательно поддерживают Украину в борьбе с российской агрессией. В частности, предоставляют военную помощь Украине. В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $33,2 млрд с момента прихода к власти администрации президента Джо Байдена, в том числе более $32,5 млрд – с начала полномасштабного вторжения России, указали в Пентагоне 20 марта.
Отдельно в Соединенных Штатах приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.
Также США предоставляют Украине финансовую и гуманитарную помощь.
В декабре на рассмотрение Конгресса был внесен законопроект о госфинансировании на 2023 год, который предусматривает выделение $44,9 млрд помощи Украине и союзникам по НАТО для противостояния российской агрессии.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал 28 марта, что Украина с начала 2023 года получила около $5 млрд поддержки от Евросоюза и более $2 млрд – от США.