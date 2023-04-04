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В Кремле вступление Финляндии в НАТО назвали посягательством на безопасность России. В МИД РФ пригрозили "ответными мерами"

Вступление Финляндии в НАТО это очередное обострение ситуации, отметили в Кремле
Вступление Финляндии в НАТО – это очередное обострение ситуации, отметили в Кремле
Фото: wikipedia.org

Вступление Финляндии в НАТО есть "посягательством на безопасность и национальные интересы РФ".

Об этом 4 апреля на брифинге заявил пресс-секретарь президента страны-оккупанта РФ Дмитрий Песков, его цитирует российский "Интерфакс".

СМИ спросили Пескова, не считают ли в Кремле вступление Финляндии в Альянс геополитическим поражением, так как одной из причин начала войны против Украины в РФ называли "угрозу приближения НАТО к границам России".

"В Кремле считают, что это очередное обострение ситуации. Расширение НАТО – это посягательство на нашу безопасность и национальные интересы РФ, мы об этом говорили. И именно так мы это воспринимаем. И, естественно, это вынуждает нас принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом плане, – ответил Песков. – Ситуация с Финляндией, конечно, коренным образом отличается от ситуации с Украиной... И с Финляндией у нас не было споров".

РФ "будет вынуждена предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз национальной безопасности" в связи со вступлением Финляндии в НАТО, отметили в российском МИД.

Там указали, что "конкретные шаги в оборонном строительстве на северо-западных рубежах России будут зависеть от конкретных условий интеграции этой страны в Североатлантический альянс, включая размещение на ее территории натовской военной инфраструктуры и ударных систем вооружений".

"В результате увеличения более чем в два раза линии непосредственного соприкосновения НАТО с границами РФ произошло кардинальное изменение ситуации в североевропейском регионе, – подчеркнули в МИД. – Присоединение Финляндии к НАТО не может не отразиться негативно и на российско-финляндских двусторонних отношениях".

Контекст:

Финляндия вместе со Швецией одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

1 марта 2023 года Финляндия одобрила законопроект о вступлении в НАТО. 23 марта закон подписал президент Финляндии Сайли Нийнисте.

Предполагалось, что Швеция и Финляндия вступят в Альянс вместе, однако против членства в НАТО Швеции выступила Турция. Анкару не устраивает отношение Швеции к Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической организацией.

Ситуация обострилась после того, как 21 января возле посольства Турции в Стокгольме прошли протесты против вступления в НАТО и в поддержку курдов. На одном из них лидер датской ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан сжег Коран, пишет Reuters. При этом агентство отмечает, что Палудан получил разрешение от полиции на проведение акции. В разрешении говорилось, что "его акция протеста была направлена против ислама и попытки президента Турции Реджепа Эрдогана повлиять на свободу выражения мнений в Швеции". 

После инцидента президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО. Он назвал акцию, где сожгли Коран, "грязной" и оскорбляющей "и мусульман, и вообще всех людей". 

18 февраля министр обороны Финляндии Микко Савола говорил, что его страна вступит в НАТО без Швеции, если Турция не одобрит ее заявку.

Парламент Турции ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в НАТО 31 марта. 1 апреля вступил в силу закон Турции о ратификации.

Финляндия стала 31-м членом НАТО 4 апреля.

Теги: Россия, Украина, НАТО, Кремль, Дмитрий Песков, МИД России, Финляндия, угрозы, война России против Украины, безопасность, вступ, брифинг, членство
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