В Кремле вступление Финляндии в НАТО назвали посягательством на безопасность России. В МИД РФ пригрозили "ответными мерами"

Об этом 4 апреля на брифинге заявил пресс-секретарь президента страны-оккупанта РФ Дмитрий Песков, его цитирует российский "Интерфакс".

СМИ спросили Пескова, не считают ли в Кремле вступление Финляндии в Альянс геополитическим поражением, так как одной из причин начала войны против Украины в РФ называли "угрозу приближения НАТО к границам России".

"В Кремле считают, что это очередное обострение ситуации. Расширение НАТО – это посягательство на нашу безопасность и национальные интересы РФ, мы об этом говорили. И именно так мы это воспринимаем. И, естественно, это вынуждает нас принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом плане, – ответил Песков. – Ситуация с Финляндией, конечно, коренным образом отличается от ситуации с Украиной... И с Финляндией у нас не было споров".

РФ "будет вынуждена предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз национальной безопасности" в связи со вступлением Финляндии в НАТО, отметили в российском МИД.

Там указали, что "конкретные шаги в оборонном строительстве на северо-западных рубежах России будут зависеть от конкретных условий интеграции этой страны в Североатлантический альянс, включая размещение на ее территории натовской военной инфраструктуры и ударных систем вооружений".

"В результате увеличения более чем в два раза линии непосредственного соприкосновения НАТО с границами РФ произошло кардинальное изменение ситуации в североевропейском регионе, – подчеркнули в МИД. – Присоединение Финляндии к НАТО не может не отразиться негативно и на российско-финляндских двусторонних отношениях".