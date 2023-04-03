Финляндия завтра станет 31-м членом НАТО — Столтенберг

По его словам, принятие Финляндии в оборонный альянс будет отмечено завтра на специальной церемонии, на которой, среди прочего, перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе (Бельгия) будет поднят финский флаг.

"Это историческая неделя. Завтра мы будем приветствовать Финляндию в качестве 31-го члена НАТО. Мы впервые поднимем финский флаг здесь, в штаб-квартире НАТО. Это сделает Финляндию более безопасной, а также сделает более безопасной Швецию", – сказал Столтенберг.

Он отметил, что 4 апреля Финляндия станет "полноправным членом" Альянса и получит в НАТО "полные возможности".

Министр иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто 1 апреля прогнозировал, что страна официально вступит в блок в течение пары недель.