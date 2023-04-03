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Финляндия завтра станет 31-м членом НАТО — Столтенберг

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Глава Альянса провел пресс-конференцию
Глава Альянса провел пресс-конференцию
Фото: ЕРА

4 апреля Финляндия официально станет 31-м членом Североатлантического альянса. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил 3 апреля на пресс-конференции, которую транслирует Yle.

По его словам, принятие Финляндии в оборонный альянс будет отмечено завтра на специальной церемонии, на которой, среди прочего, перед штаб-квартирой НАТО в Брюсселе (Бельгия) будет поднят финский флаг.

"Это историческая неделя. Завтра мы будем приветствовать Финляндию в качестве 31-го члена НАТО. Мы впервые поднимем финский флаг здесь, в штаб-квартире НАТО. Это сделает Финляндию более безопасной, а также сделает более безопасной Швецию", – сказал Столтенберг.

Он отметил, что 4 апреля Финляндия станет "полноправным членом" Альянса и получит в НАТО "полные возможности".

Министр иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто 1 апреля прогнозировал, что страна официально вступит в блок в течение пары недель. 

Контекст:

Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

1 марта 2023 года Финляндия одобрила законопроект о вступлении в НАТО. 23 марта закон подписал президент Финляндии Сайли Нийнисте.

Предполагалось, что Швеция и Финляндия вступят в Альянс вместе, однако против членства в НАТО Швеции выступила Турция. Анкару не устраивает отношение Швеции к Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической организацией.

Ситуация обострилась после того, как 21 января возле посольства Турции в Стокгольме прошли протесты против вступления в НАТО и в поддержку курдов. На одном из них лидер датской ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан сжег Коран, пишет Reuters. При этом агентство отмечает, что Палудан получил разрешение от полиции на проведение акции. В разрешении говорилось, что "его акция протеста была направлена против ислама и попытки президента Турции Реджепа Эрдогана повлиять на свободу выражения мнений в Швеции". 

После инцидента президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО. Он назвал акцию, где сожгли Коран, "грязной" и оскорбляющей "и мусульман, и вообще всех людей". 

18 февраля министр обороны Финляндии Микко Савола говорил, что его страна вступит в НАТО без Швеции, если Турция не одобрит ее заявку.

Парламент Турции ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в НАТО 31 марта. 1 апреля вступил в силу закон Турции о ратификации.

Теги: НАТО, Швеция, Йенс Столтенберг, Финляндия
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