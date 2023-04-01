В МИД Финляндии ожидают, что страна официально станет членом НАТО в течение нескольких недель

"Очевидно, Турция как можно быстрее доставит документ о ратификации в Вашингтон, где он будет храниться в Госдепартаменте США. Когда это произойдет, американцы проинформируют генсека НАТО [Йенса] Столтенберга, и он направит нам приглашение. Это может случиться в любой день. Если мне нужно дать оценку, скажу, что речь идет о понедельнике, вторнике. Если эта отправка документов Турцией пойдет по плану, то на следующей неделе или через неделю могут быть окончательные шаги в НАТО", – сказал Хаависто.

Также министр добавил, что пока неизвестно, кто поедет подписывать окончательный документ, но в любом случае это дело МИД.