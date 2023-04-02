Швеция приветствовала приближение вступления Финляндии в НАТО

В МИД отметили, что все страны-члены НАТО уже ратифицировали заявку Финляндии, и, таким образом, она в ближайшие дни станет полноправным членом Альянса.

"Мы рады за Финляндию. Это важный шаг вперед для нашей братской страны, и членство укрепит безопасность как Финляндии, так и Швеции. Но, как заявила Финляндия, их членство не будет полным до тех пор, пока Швеция не станет членом", – заявил министр иностранных дел Тобиас Бильстрем.

Как отметили в пресс-службе, шведское правительство продолжает работать над тем, чтобы Швеция также стала членом НАТО.

"Правительство теперь будет неустанно работать над тем, чтобы Швеция тоже стала членом, и наша цель по-прежнему состоит в том, чтобы Швеция стала членом НАТО в связи с Вильнюсским саммитом", – сказал министр.