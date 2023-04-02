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Швеция приветствовала приближение вступления Финляндии в НАТО

Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО
Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО
Фото: EPA

Швеция приветствует приближение вступления Финляндии в НАТО. Об этом говоорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства иностранных дел Швеции 1 апреля.

В МИД отметили, что все страны-члены НАТО уже ратифицировали заявку Финляндии, и, таким образом, она в ближайшие дни станет полноправным членом Альянса.

"Мы рады за Финляндию. Это важный шаг вперед для нашей братской страны, и членство укрепит безопасность как Финляндии, так и Швеции. Но, как заявила Финляндия, их членство не будет полным до тех пор, пока Швеция не станет членом", – заявил министр иностранных дел Тобиас Бильстрем.

Как отметили в пресс-службе, шведское правительство продолжает работать над тем, чтобы Швеция также стала членом НАТО.

"Правительство теперь будет неустанно работать над тем, чтобы Швеция тоже стала членом, и наша цель по-прежнему состоит в том, чтобы Швеция стала членом НАТО в связи с Вильнюсским саммитом", – сказал министр.

Контекст:

Швеция и Финляндия одновременно подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года – после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

1 марта 2023 года Финляндия одобрила законопроект о вступлении в НАТО. 23 марта закон подписал президент Финляндии Сайли Нийнисте.

Предполагалось, что Швеция и Финляндия вступят в Альянс вместе, однако против членства в НАТО Швеции выступила Турция. Анкару не устраивает отношение Швеции к Рабочей партии Курдистана, которую Турция считает террористической организацией.

Ситуация обострилась после того, как 21 января возле посольства Турции в Стокгольме прошли протесты против вступления в НАТО и в поддержку курдов. На одном из них лидер датской ультраправой политической партии Hard Line Расмус Палудан сжег Коран, пишет Reuters. При этом агентство отмечает, что Палудан получил разрешение от полиции на проведение акции. В разрешении говорилось, что "его акция протеста была направлена против ислама и попытки президента Турции Реджепа Эрдогана повлиять на свободу выражения мнений в Швеции". 

После инцидента президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что его страна не поддержит заявку Швеции на вступление в НАТО. Он назвал акцию, где сожгли Коран, "грязной" и оскорбляющей "и мусульман, и вообще всех людей". 

18 февраля министр обороны Финляндии Микко Савола говорил, что его страна вступит в НАТО без Швеции, если Турция не одобрит ее заявку.

Парламент Турции ратифицировал протокол о вступлении Финляндии в НАТО 31 марта. 1 апреля вступил в силу закон Турции о ратификации.

В МИД Финляндии ожидают полноправного членства страны в НАТО в течение нескольких недель.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: НАТО, Швеция, Финляндия, МИД Швеции
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