НАТО увеличивает поддержку Украины, чтобы сгладить затягивание переговоров по срокам ее членства – Financial Times

На встрече министров иностранных дел стран НАТО 4 апреля будет рассматриваться вопрос об увеличении финансовых обязательств для помощи Украине, пишет издание. По его данным, цель финансовых обещаний – смягчить раздражение Киева, вызванное нежеланием ряда членов НАТО принимать Украину.
По словам одного из источников, НАТО еще не начинал рассматривать заявку Украины на вступление, поданную в сентябре. По его словам, письмо "лежит на столе, и мы просто игнорируем его".
Источник сказал, что присоединение Украины к НАТО прямо сейчас "не является вариантом", но Альянс верит в это в долгосрочной перспективе и готов это показать.
Еще один дипломат сказал, что НАТО не сможет предложить Украине членство в ближайшее время, но можно обсудить более тесное сотрудничество. При этом он отметил, что есть большой дефицит финансирования.
Financial Times отмечает, что украинская сторона ожидает каких-то результатов с конкретными гарантиями.
"Я имею в виду надежные гарантии, а не заверения, не договоренности, меры безопасности. И мы ожидаем, что получим ответ на нашу официальную просьбу о вступлении в НАТО", – пояснил заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
23 марта 2022 года, после полномасштабного вторжения РФ в Украину, генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что НАТО оказывает "беспрецедентную поддержку" Украине и продолжит помогать ей, но о вводе войск в Украину, бесполетной зоне или членстве в Альянсе речь не идет.
После переговоров с РФ Украина официально предложила подписать договор о международных гарантиях безопасности.
По словам члена украинской делегации, главы фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давида Арахамии, этот договор должен предусматривать юридически обязательные гарантии безопасности, а также обязательства со стороны США, Великобритании, Франции, Китая, Германии, Италии, Турции, Канады и Израиля предоставить военную помощь Киеву в случае агрессии против Украины. Россия, заявил Арахамия, тоже должна предоставить Украине гарантии безопасности, но "на других условиях".
О готовности предоставить гарантии безопасности после этого заявили США, Италия и Германия. Представитель Великобритании в ООН Барбара Вудворд сообщила, что Лондон готов "сыграть свою роль" в обеспечении гарантий безопасности для Украины. В то же время заместитель премьер-министра Соединенного Королевства Доминик Рааб уточнил: не как в НАТО.