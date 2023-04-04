НАТО увеличивает поддержку Украины, чтобы сгладить затягивание переговоров по срокам ее членства – Financial Times

На встрече министров иностранных дел стран НАТО 4 апреля будет рассматриваться вопрос об увеличении финансовых обязательств для помощи Украине, пишет издание. По его данным, цель финансовых обещаний – смягчить раздражение Киева, вызванное нежеланием ряда членов НАТО принимать Украину.

По словам одного из источников, НАТО еще не начинал рассматривать заявку Украины на вступление, поданную в сентябре. По его словам, письмо "лежит на столе, и мы просто игнорируем его".

Источник сказал, что присоединение Украины к НАТО прямо сейчас "не является вариантом", но Альянс верит в это в долгосрочной перспективе и готов это показать.

Еще один дипломат сказал, что НАТО не сможет предложить Украине членство в ближайшее время, но можно обсудить более тесное сотрудничество. При этом он отметил, что есть большой дефицит финансирования.

Financial Times отмечает, что украинская сторона ожидает каких-то результатов с конкретными гарантиями.

"Я имею в виду надежные гарантии, а не заверения, не договоренности, меры безопасности. И мы ожидаем, что получим ответ на нашу официальную просьбу о вступлении в НАТО", – пояснил заместитель руководителя Офиса президента Украины Андрей Сибига.