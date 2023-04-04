Зеленский рассчитывает, что саммит НАТО в Вильнюсе приблизит Украину к Альянсу

Об этом Зеленский написал в Facebook 4 апреля.

"Поздравляю Финляндию и президента Саули Нийнисте со вступлением в НАТО в 74-летие его основания. В условиях российской агрессии Альянс стал единственной эффективной гарантией безопасности в регионе, – написал президент. – Рассчитываем, что Вильнюсский саммит НАТО приблизит и Украину к нашей евроатлантической цели".

Зеленский на совместной пресс-конференции с Нийнисте 24 января в Киеве заявлял, что Украина поддерживает Финляндию на ее пути в НАТО. "Мы бы хотели, поскольку сегодня мы поддерживаем эти шаги, чтобы завтра на этом пути мы также не шли в одиночку... Я знаю, что Финляндия нас поддерживает", – отмечал президент.

Финляндия стала 31-м членом НАТО 4 апреля.

Саммит НАТО в Вильнюсе (Литва) запланирован на 11–12 июля.