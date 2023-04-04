Зеленский рассчитывает, что саммит НАТО в Вильнюсе приблизит Украину к Альянсу

Об этом Зеленский написал в Facebook 4 апреля.
"Поздравляю Финляндию и президента Саули Нийнисте со вступлением в НАТО в 74-летие его основания. В условиях российской агрессии Альянс стал единственной эффективной гарантией безопасности в регионе, – написал президент. – Рассчитываем, что Вильнюсский саммит НАТО приблизит и Украину к нашей евроатлантической цели".
Зеленский на совместной пресс-конференции с Нийнисте 24 января в Киеве заявлял, что Украина поддерживает Финляндию на ее пути в НАТО. "Мы бы хотели, поскольку сегодня мы поддерживаем эти шаги, чтобы завтра на этом пути мы также не шли в одиночку... Я знаю, что Финляндия нас поддерживает", – отмечал президент.
Финляндия стала 31-м членом НАТО 4 апреля.
Саммит НАТО в Вильнюсе (Литва) запланирован на 11–12 июля.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
30 сентября 2022 года – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генсек Североатлантического союза Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.
В МИД Украины заявили 4 апреля, что вступление Финляндии в НАТО посылает четкий сигнал о необходимости членства Украины в Альянсе.