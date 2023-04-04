Кулеба по итогам заседания комиссии Украина – НАТО: Вильнюс 2023 года – это возможность исправить ошибки Бухареста 2008 года. Я сказал все, что Украина думает

Об этом 4 апреля по итогам заседания комиссии Украина – НАТО на уровне глав МИД заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Видеозапись мероприятия опубликована в YouTube ТСН.

"Я по местным правилам не могу дать вам доступ к тексту своей речи… но тезисно скажу так: я сказал все, что Украина думает касательно аргумента некоторых стран о том, что членство Украины в НАТО не ко времени, в то же время ко времени максимальное укрепление поддержки Украины со стороны НАТО, – отметил Кулеба. – У нас был откровенный разговор на эту тему, в буквальном смысле сказали все, что думали".

По словам главы МИД Украины, теперь союзники "должны это между собой обсудить и выйти наконец на четкий результат, который будет достигнут на саммите в Вильнюсе" 11–12 июля.

"Если коротко, то мой месседж был такой, что Вильнюс 2023 года – это возможность исправить ошибки Бухареста 2008 года", – подчеркнул Кулеба.

Заседание комиссии Украина – НАТО прошло в Брюсселе впервые с 2017 года – с того времени, как Венгрия стала последовательно блокировать сближение Киева и Североатлантического альянса, сообщали в МИД.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял в марте о намерении провести заседание комиссии в апреле, несмотря на возражения Будапешта.