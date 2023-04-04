Украина станет членом НАТО – Столтенберг по итогам заседания комиссии Украина – НАТО

Обеспечить утверждение Украины как суверенного, независимого государства – является предпосылкой для любой дискуссии о будущем членстве в НАТО, сказал он.
"Для достижения какого-либо значимого прогресса в этом вопросе первым шагом является обеспечение того, что Украина снова будет суверенной. И именно поэтому члены и партнеры НАТО оказывают беспрецедентный уровень поддержки. И мы будем продолжать это делать, и именно поэтому мы находимся в постоянном, тесном контакте с украинцами", – заявил Столтенберг.
Генсек НАТО также заявил, что станы Альянса согласовали разработку программы многолетней поддержки Украины.
Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики "внеблоковости". В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.
7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.
В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.
14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.
Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.