Украина станет членом НАТО – Столтенберг по итогам заседания комиссии Украина – НАТО

Обеспечить утверждение Украины как суверенного, независимого государства – является предпосылкой для любой дискуссии о будущем членстве в НАТО, сказал он.

"Для достижения какого-либо значимого прогресса в этом вопросе первым шагом является обеспечение того, что Украина снова будет суверенной. И именно поэтому члены и партнеры НАТО оказывают беспрецедентный уровень поддержки. И мы будем продолжать это делать, и именно поэтому мы находимся в постоянном, тесном контакте с украинцами", – заявил Столтенберг.

Генсек НАТО также заявил, что станы Альянса согласовали разработку программы многолетней поддержки Украины.