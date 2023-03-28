Кулеба: Вступление Украины в НАТО и ЕС на десятилетия гарантирует безопасность европейского континента

Кулеба: Реальность состоит в том, что вступление Украины в НАТО в интересах как нашего государства, так и самого Альянса Фото: ЕРА

По словам министра, сегодня Украина является "донором безопасности" для всего евроатлантического сообщества.

"Реальность состоит в том, что вступление Украины в НАТО в интересах как нашего государства, так и самого Альянса. Украинская сила, стойкость и храбрость станут весомым вкладом в коллективную безопасность, так же, как большое, закаленное в бою и взаимосовместимое с армиями союзников украинское войско", – подчеркнул Кулеба.

Он выразил надежду, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе будет принято четкое решение о том, что Альянс хочет видеть Украину в своем составе.

"Вступление Украины в ЕС и НАТО завершит переформатирование глобальной архитектуры безопасности и будет гарантировать безопасность европейского континента на десятилетие вперед", – отметил министр.

Он также поблагодарил партнеров за оказываемую Украине военную помощь.

"Чем больше мы получим сейчас, тем быстрее сможем завершить эту войну решительными победами на поле боя. Тем меньше ресурсов нам и партнерам придется потратить в долгосрочной перспективе", – резюмировал Кулеба.