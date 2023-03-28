Кулеба: Вступление Украины в НАТО и ЕС на десятилетия гарантирует безопасность европейского континента

По словам министра, сегодня Украина является "донором безопасности" для всего евроатлантического сообщества.
"Реальность состоит в том, что вступление Украины в НАТО в интересах как нашего государства, так и самого Альянса. Украинская сила, стойкость и храбрость станут весомым вкладом в коллективную безопасность, так же, как большое, закаленное в бою и взаимосовместимое с армиями союзников украинское войско", – подчеркнул Кулеба.
Он выразил надежду, что на июльском саммите НАТО в Вильнюсе будет принято четкое решение о том, что Альянс хочет видеть Украину в своем составе.
"Вступление Украины в ЕС и НАТО завершит переформатирование глобальной архитектуры безопасности и будет гарантировать безопасность европейского континента на десятилетие вперед", – отметил министр.
Он также поблагодарил партнеров за оказываемую Украине военную помощь.
"Чем больше мы получим сейчас, тем быстрее сможем завершить эту войну решительными победами на поле боя. Тем меньше ресурсов нам и партнерам придется потратить в долгосрочной перспективе", – резюмировал Кулеба.
На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в ЕС и НАТО, курс на вступление в эти организации зафиксирован в Конституции.
28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.
17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.
23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.
30 сентября 2022 года – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.