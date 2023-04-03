На этой неделе США готовятся объявить о новом пакете оборонной помощи Украине – Белый дом

Он не раскрыл состав нового транша, но сообщил что речь идет о ближайших нескольких днях.

"Я думаю, вы увидите, что еще один придет на этой неделе. У меня нет подробностей, чтобы сообщить вам точные сроки этого. Но мы усердно работали с момента последнего [пакета], чтобы разработать следующий и следующий будет очень, очень скоро", – сказал он.

31 марта Reuters сообщил, что администрация США готовит новый пакет военной помощи для Украины, предварительно на сумму $2,6 миллиарда, в который могут войти радары, ракеты для ПВО, противотанковые средства и логистическая техника.

"Ожидается, что в перечень вооружения также войдут полдюжины различных типов боеприпасов, в том числе танковых", – отмечало агентство.