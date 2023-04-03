На этой неделе США готовятся объявить о новом пакете оборонной помощи Украине – Белый дом

Он не раскрыл состав нового транша, но сообщил что речь идет о ближайших нескольких днях.
"Я думаю, вы увидите, что еще один придет на этой неделе. У меня нет подробностей, чтобы сообщить вам точные сроки этого. Но мы усердно работали с момента последнего [пакета], чтобы разработать следующий и следующий будет очень, очень скоро", – сказал он.
31 марта Reuters сообщил, что администрация США готовит новый пакет военной помощи для Украины, предварительно на сумму $2,6 миллиарда, в который могут войти радары, ракеты для ПВО, противотанковые средства и логистическая техника.
"Ожидается, что в перечень вооружения также войдут полдюжины различных типов боеприпасов, в том числе танковых", – отмечало агентство.
Соединенные Штаты последовательно поддерживают Украину в борьбе против российской агрессии. С начала полномасштабной войны США предоставляют помощь Украине преимущественно по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Кроме того, США помогают Украине в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
20 марта США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $350 млн. Это 34-й пакет военной помощи, который США выделяют по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона с августа 2021 года, указали в минобороны страны.
В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $33,2 млрд с момента прихода к власти администрации Байдена, в том числе более $32,5 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года, указали в Пентагоне.