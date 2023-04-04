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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Готовимся к освобождению оккупированных территорий". Зеленский поблагодарил США за новый пакет помощи Украине

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В новый пакет помощи США Украине входят боеприпасы для HIMARS
В новый пакет помощи США Украине входят боеприпасы для HIMARS
Фото: ЕРА

Президент Украины Владимир Зеленский в Twitter поблагодарил Соединенные Штаты за помощь Украине, о которой было объявлено 4 апреля.

"Благодарны США за новый масштабный пакет оборонной помощи Украине в $2,6 млрд. Ожидаем боеприпасы для HIMARS, ракеты для систем ПВО, артиллерийские снаряды, другое важное оборудование. Готовимся к освобождению оккупированных территорий. Ценим непоколебимую поддержку президента США и всего американского народа", – написал он.

В новый пакет оборонной помощи Украине на $2,6 млрд, о котором объявили сегодня, вошла помощь на $500 тыс. по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона и на $2,1 млрд – в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). В новый пакет, в частности, входят боеприпасы, в том числе для систем ПВО Patriot и NASAMS, для HIMARS, а также ракеты с оптическим наведением (TOW).

Контекст:

В общей сложности Соединенные Штаты выделили Украине помощь в области безопасности на сумму более $35,8 млрд с момента прихода к власти администрации Джо Байдена, в том числе более $35,1 млрд – с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года, указали в Пентагоне.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: США, война, ПВО, военная помощь, оборона, помощь, боеприпасы, вторжение, Владимир Зеленский, война России против Украины, HIMARS
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