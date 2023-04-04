"Готовимся к освобождению оккупированных территорий". Зеленский поблагодарил США за новый пакет помощи Украине

"Благодарны США за новый масштабный пакет оборонной помощи Украине в $2,6 млрд. Ожидаем боеприпасы для HIMARS, ракеты для систем ПВО, артиллерийские снаряды, другое важное оборудование. Готовимся к освобождению оккупированных территорий. Ценим непоколебимую поддержку президента США и всего американского народа", – написал он.

Вдячні * за новий масштабний пакет оборонної допомоги * у * 2,6 млрд. Очікуємо боєприпаси для HIMARS, ракети для систем ППО, артилерійські снаряди, інше важливе обладнання. Готуємося до звільнення окупованих територій. Цінуємо непохитну підтримку @Potus й усього * народу. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 4, 2023

В новый пакет оборонной помощи Украине на $2,6 млрд, о котором объявили сегодня, вошла помощь на $500 тыс. по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона и на $2,1 млрд – в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). В новый пакет, в частности, входят боеприпасы, в том числе для систем ПВО Patriot и NASAMS, для HIMARS, а также ракеты с оптическим наведением (TOW).