"Оборона будет на первом месте". Пресс-секретарь Зеленского рассказал о целях его визита в Польшу

Зеленский и Дуда в Польше обсудят в том числе оборонную поддержку Украины Фото: Zelenskiy / Official / Telegram (архив)

"Президент в Польше. Он начал вместе с первой леди Украины свой официальный визит. Могу сказать, что он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, с премьер-министром Матеушем Моравецким. Также будет много других двухсторонних и многосторонних встреч", – рассказал Никифоров.

По его словам, вечером 5 апреля запланирована большая речь украинского лидера для поляков и украинцев, находящихся в Польше.

"И главное, вечером будет большая речь президента для поляков и украинцев, которые постоянно или временно находятся в Польше. Это действительно первый визит президента в Польшу, потому что раньше через ее территорию мы ехали в другие страны, а именно в Польшу мы едем целенаправленно впервые с начала войны", – подчеркнул пресс-секретарь Зеленского.

Главной темой переговоров станут вопросы безопасности, отметил Никифоров.

"Оборона будет на первом месте, абсолютно очевидно. Будем говорить об обороне, об экономике, будем говорить о трансграничном движении, в частности, о железнодорожном сообщении, о расширении возможностей для пересечения границы. Будем много говорить об экономике как на государственном уровне, так и на запланированной встрече с представителями бизнеса. Будем говорить о наших европейских делах, санкциях – большой перечень тем", – резюмировал он.

Президент Украины совершает официальный визит в Польшу впервые после полномасштабной российской агрессии, и это также первый заранее объявленный отъезд Зеленского из Украины.