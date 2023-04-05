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"Оборона будет на первом месте". Пресс-секретарь Зеленского рассказал о целях его визита в Польшу

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Зеленский и Дуда в Польше обсудят в том числе оборонную поддержку Украины
Зеленский и Дуда в Польше обсудят в том числе оборонную поддержку Украины
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram (архив)

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом, подтвердил его пресс-секретарь Сергей Никифоров утром 5 апреля в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

"Президент в Польше. Он начал вместе с первой леди Украины свой официальный визит. Могу сказать, что он встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, с премьер-министром Матеушем Моравецким. Также будет много других двухсторонних и многосторонних встреч", – рассказал Никифоров.

По его словам, вечером 5 апреля запланирована большая речь украинского лидера для поляков и украинцев, находящихся в Польше.

"И главное, вечером будет большая речь президента для поляков и украинцев, которые постоянно или временно находятся в Польше. Это действительно первый визит президента в Польшу, потому что раньше через ее территорию мы ехали в другие страны, а именно в Польшу мы едем целенаправленно впервые с начала войны", – подчеркнул пресс-секретарь Зеленского.

Главной темой переговоров станут вопросы безопасности, отметил Никифоров.

"Оборона будет на первом месте, абсолютно очевидно. Будем говорить об обороне, об экономике, будем говорить о трансграничном движении, в частности, о железнодорожном сообщении, о расширении возможностей для пересечения границы. Будем много говорить об экономике как на государственном уровне, так и на запланированной встрече с представителями бизнеса. Будем говорить о наших европейских делах, санкциях – большой перечень тем", – резюмировал  он.

Президент Украины совершает официальный визит в Польшу впервые после полномасштабной российской агрессии, и это также первый заранее объявленный отъезд Зеленского из Украины.

Контекст:

27 марта заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский сообщил, что Зеленский в ближайшее время может посетить Польшу

3 апреля глава управления по международной политике при президенте Польши Марцин Пшидач подтвердил предстоящий визит. В тот же день глава канцелярии президента Польши Гражина Игначак-Бандых сообщила, что визит продлится один день, но будет символичным и будет сопровождаться официальными церемониями

За время полномасштабного вторжения России в Украину Зеленский совершил несколько зарубежных визитов. 21 декабря 2022 года он посетил США, 8–9 февраля 2023 года – Великобританию, Францию и Бельгию

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