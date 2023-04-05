Дуда вручил Зеленскому высшую награду Польши – орден Белого Орла. Видео

Об этом сообщается в Twitter канцелярии президента Польши.

"Президент Зеленский в знак признания его заслуг в углублении отношений между Польшей и Украиной, за деятельность в сфере безопасности, устойчивость в защите прав человека награжден орденом Белого Орла", – сказано в сообщении.

Prezydent @ZelenskyyUa w uznaniu zas * ug w pog * bianiu stosunków mi * dzy Polsk * a Ukrain * , dzia * alno * na rzecz bezpiecze * stwa, niez * omno * w obronie praw cz * owieka odznaczony Orderem Or * a Bia * ego. pic.twitter.com/N73RuaGweW — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 5, 2023

Высшую награду Польши Зеленскому вручил президент страны Анджей Дуда.

"Орден Белого Орла является старейшей и ценнейшей польской наградой. Ее вручают выдающимся людям, которые своей жизнью внесли исключительный вклад в Республику Польша", – отметил Дуда, его цитирует Twitter канцелярии президента Польши.

Дуда подчеркнул, что Зеленский – "образцовый лидер государства и нации", который "не покинул ни Украину, ни своих соотечественников", проинформировал Twitter канцелярии президента Польши.

#PAD: Nie ma w * tpliwo * ci, * e jeste * @ZelenskyyUa wyj * tkowy. Trudno ukry * * zy wzruszenia obserwuj * c Twoj * s * u * b * wobec ojczyzny. Nie porzuci * e * ani Ukrainy, ani swoich Rodaków. Jeste * wzorem przywódcy pa * stwa i narodu. — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 5, 2023

Зеленский в ходе церемонии выразил благодарность Дуде, правительству Польши и всем гражданам страны за то, что "не бросили Украину", а "стояли бок о бок". Видео церемонии опубликовано в Twitter канцелярии президента Польши.

"Я считаю, что это исторические отношения, исторический результат и историческая прочность между нашими государствами… Эта награда адресована также народу Украины, нашим военным, которые защищают нашу страну, нашу независимость и точно одержат победу для Украины, для Польши, для всей Европы и мира", – сказал глава Украинского государства.

Ceremonia prezentacji Orderu Or * a Bia * ego przyznanego przez Prezydenta RP Andrzeja Dud * Prezydentowi Ukrainy Wo * odymyrowi Ze * enskiemu * Sygna * udost * pniony przez TVP INFO * https://t.co/juSonWa5qt — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 5, 2023