Дуда вручил Зеленскому высшую награду Польши – орден Белого Орла. Видео

Об этом сообщается в Twitter канцелярии президента Польши.
"Президент Зеленский в знак признания его заслуг в углублении отношений между Польшей и Украиной, за деятельность в сфере безопасности, устойчивость в защите прав человека награжден орденом Белого Орла", – сказано в сообщении.
Prezydent @ZelenskyyUa w uznaniu zas * ug w pog * bianiu stosunków mi * dzy Polsk * a Ukrain * , dzia * alno * na rzecz bezpiecze * stwa, niez * omno * w obronie praw cz * owieka odznaczony Orderem Or * a Bia * ego. pic.twitter.com/N73RuaGweW— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 5, 2023
Высшую награду Польши Зеленскому вручил президент страны Анджей Дуда.
"Орден Белого Орла является старейшей и ценнейшей польской наградой. Ее вручают выдающимся людям, которые своей жизнью внесли исключительный вклад в Республику Польша", – отметил Дуда, его цитирует Twitter канцелярии президента Польши.
Дуда подчеркнул, что Зеленский – "образцовый лидер государства и нации", который "не покинул ни Украину, ни своих соотечественников", проинформировал Twitter канцелярии президента Польши.
#PAD: Nie ma w * tpliwo * ci, * e jeste * @ZelenskyyUa wyj * tkowy. Trudno ukry * * zy wzruszenia obserwuj * c Twoj * s * u * b * wobec ojczyzny. Nie porzuci * e * ani Ukrainy, ani swoich Rodaków. Jeste * wzorem przywódcy pa * stwa i narodu.— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 5, 2023
Зеленский в ходе церемонии выразил благодарность Дуде, правительству Польши и всем гражданам страны за то, что "не бросили Украину", а "стояли бок о бок". Видео церемонии опубликовано в Twitter канцелярии президента Польши.
"Я считаю, что это исторические отношения, исторический результат и историческая прочность между нашими государствами… Эта награда адресована также народу Украины, нашим военным, которые защищают нашу страну, нашу независимость и точно одержат победу для Украины, для Польши, для всей Европы и мира", – сказал глава Украинского государства.
Ceremonia prezentacji Orderu Or * a Bia * ego przyznanego przez Prezydenta RP Andrzeja Dud * Prezydentowi Ukrainy Wo * odymyrowi Ze * enskiemu * Sygna * udost * pniony przez TVP INFO * https://t.co/juSonWa5qt— Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 5, 2023
Зеленский совершает официальный визит в Польшу впервые после полномасштабной российской агрессии, и это также первый заранее объявленный отъезд Зеленского из Украины.
В ходе поездки Зеленский встретился с Дудой. Кроме того, президент Украины проведет встречу с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, также будет много других двухсторонних и многосторонних встреч, рассказал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. Главной темой переговоров в Варшаве станут вопросы безопасности, отметил он.
За время полномасштабного вторжения России в Украину Зеленский совершил несколько зарубежных визитов. 21 декабря 2022 года он посетил США, 8–9 февраля 2023 года – Великобританию, Францию и Бельгию.