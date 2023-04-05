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Дуда вручил Зеленскому высшую награду Польши – орден Белого Орла. Видео

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Орден Белого Орла является старейшей и ценнейшей польской наградой, отметил Дуда (справа) после вручения награды Зеленскому
Орден Белого Орла является старейшей и ценнейшей польской наградой, отметил Дуда (справа) после вручения награды Зеленскому
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Варшаву 5 апреля был награжден орденом Белого Орла.

Об этом сообщается в Twitter канцелярии президента Польши.

"Президент Зеленский в знак признания его заслуг в углублении отношений между Польшей и Украиной, за деятельность в сфере безопасности, устойчивость в защите прав человека награжден орденом Белого Орла", – сказано в сообщении.

Высшую награду Польши Зеленскому вручил президент страны Анджей Дуда.

"Орден Белого Орла является старейшей и ценнейшей польской наградой. Ее вручают выдающимся людям, которые своей жизнью внесли исключительный вклад в Республику Польша", – отметил Дуда, его цитирует Twitter канцелярии президента Польши.

Дуда подчеркнул, что Зеленский – "образцовый лидер государства и нации", который "не покинул ни Украину, ни своих соотечественников", проинформировал Twitter канцелярии президента Польши.

Зеленский в ходе церемонии выразил благодарность Дуде, правительству Польши и всем гражданам страны за то, что "не бросили Украину", а "стояли бок о бок". Видео церемонии опубликовано в Twitter канцелярии президента Польши.

"Я считаю, что это исторические отношения, исторический результат и историческая прочность между нашими государствами… Эта награда адресована также народу Украины, нашим военным, которые защищают нашу страну, нашу независимость и точно одержат победу для Украины, для Польши, для всей Европы и мира", – сказал глава Украинского государства.

Контекст:

Зеленский совершает официальный визит в Польшу впервые после полномасштабной российской агрессии, и это также первый заранее объявленный отъезд Зеленского из Украины.

В ходе поездки Зеленский встретился с Дудой. Кроме того, президент Украины проведет встречу с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким, также будет много других двухсторонних и многосторонних встреч, рассказал пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров. Главной темой переговоров в Варшаве станут вопросы безопасности, отметил он.

За время полномасштабного вторжения России в Украину Зеленский совершил несколько зарубежных визитов. 21 декабря 2022 года он посетил США, 8–9 февраля 2023 года – Великобританию, Францию и Бельгию

Теги: Украина, Польша, Варшава, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, президент, визит, награда, деятельность, орден, церемония
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