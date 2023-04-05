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Зеленский: Хотел бы передать всем партнерам, которые постоянно ищут компромиссы для Украины на пути в НАТО – Украина будет бескомпромиссной

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Украина получила кандидатство в ЕС прежде всего благодаря Польше, отметил Зеленский
Украина получила кандидатство в ЕС прежде всего благодаря Польше, отметил Зеленский
Фото: Przemyslaw Keler / prezydent.pl

Президент Польши Анджей Дуда был "бескомпромиссным", когда поддержал Украину на ее пути в ЕС.

Об этом 5 апреля в Варшаве на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой заявил президент Украины Владимир Зеленский. Мероприятие транслировалось в Twitter канцелярии президента Польши.

"Мы получили кандидатство благодаря нашим многим партнерам, но прежде всего – благодаря Польше. Спасибо вам за бескомпромиссную поддержку, – сказал Зеленский. – И также я хотел бы сказать и передать всем нашим партнерам, которые постоянно ищут компромиссы для Украины на пути в НАТО, что и в этом вопросе Украина будет бескомпромиссной. И я благодарен, что на этом пути с нами Польша".

Зеленский совершает официальный визит в Польшу впервые после полномасштабной российской агрессии, и это также первый заранее объявленный отъезд президента из Украины. В ходе поездки Зеленский встретился с Дудой.

Контекст:

На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в ЕС и НАТО, курс на вступление в эти организации зафиксирован в Конституции.

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России, Украина подала заявку на вступление в Европейский союз по специальной процедуре. Вскоре такие заявки подали Грузия и Молдова.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове, а также выдвинула ряд условий, которые Украина должна выполнить перед началом переговоров о вступлении в Евросоюз.

23 июня лидеры ЕС собрались в Брюсселе на саммит, где предоставили Украине и Молдове статус кандидата.

30 сентября – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса. По его словам, западные союзники с начала российского вторжения предоставили Украине военной помощи на сумму €65 млрд.

Теги: Украина, НАТО, Польша, переговоры, Варшава, Европейский союз, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, президент, Евросоюз, пресс-конференция, визит, членство, ЕС
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