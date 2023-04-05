Зеленский: Хотел бы передать всем партнерам, которые постоянно ищут компромиссы для Украины на пути в НАТО – Украина будет бескомпромиссной

Об этом 5 апреля в Варшаве на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой заявил президент Украины Владимир Зеленский. Мероприятие транслировалось в Twitter канцелярии президента Польши.

"Мы получили кандидатство благодаря нашим многим партнерам, но прежде всего – благодаря Польше. Спасибо вам за бескомпромиссную поддержку, – сказал Зеленский. – И также я хотел бы сказать и передать всем нашим партнерам, которые постоянно ищут компромиссы для Украины на пути в НАТО, что и в этом вопросе Украина будет бескомпромиссной. И я благодарен, что на этом пути с нами Польша".

#Na * ywo: Spotkanie Prezydenta RP i Prezydenta Ukrainy z przedstawicielami mediów * Sygna * udost * pniony przez TVP INFO * https://t.co/Fs56nC1lHF — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 5, 2023

Зеленский совершает официальный визит в Польшу впервые после полномасштабной российской агрессии, и это также первый заранее объявленный отъезд президента из Украины. В ходе поездки Зеленский встретился с Дудой.