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Зеленский и Дуда договорились о предоставлении Украине "мощного оборонного пакета"

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Зеленский выразил благодарность Дуде за "мощный оборонный пакет" Польши, который усилит украинских воинов и поможет защитить их жизнь
Зеленский выразил благодарность Дуде за "мощный оборонный пакет" Польши, который усилит украинских воинов и поможет защитить их жизнь
Фото: Przemyslaw Keler / prezydent.pl

Польша предоставит Украине "мощный оборонный пакет".

Об этом 5 апреля в Варшаве на совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. Мероприятие транслировалось в Twitter канцелярии президента Польши.

"Мы обсудили укрепление нашей армии. Это очень важно. Мы сегодня обсудили и приняли решение, и еще будем обсуждать с премьер-министром [Польши Матеушом Моравецким] относительно мощного оборонного пакета, который усилит наших людей, – сказал Зеленский. – Сегодня мы здесь в Варшаве, но там – в окопах Бахмута, Марьинки, Авдеевки [Донецкой области] – там находятся наши люди, настоящие воины, мужчины, женщины, абсолютно сильные люди, которых мы, к сожалению, из-за России теряем каждый день".

Президент Украины выразил благодарность Дуде за "мощный оборонный пакет", который усилит украинских воинов и поможет защитить их жизнь.

"Потому что они рискуют своими жизнями ради украинцев, но и ради будущей жизни и ваших детей, детей Европы", – резюмировал Зеленский.

Контекст:

Зеленский совершает официальный визит в Польшу впервые после полномасштабной российской агрессии, и это также первый заранее объявленный отъезд президента из Украины. В ходе поездки Зеленский встретился с Дудой.

Польша последовательно поддерживает Украину в ее борьбе против российской агрессии, предоставляя гуманитарную и военную помощь, а также принимая украинских беженцев.

Теги: Украина, Польша, военная помощь, Варшава, Владимир Зеленский, Анджей Дуда, война России против Украины, президент, пресс-конференция, визит
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