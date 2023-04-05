Зеленский и Дуда договорились о предоставлении Украине "мощного оборонного пакета"

Зеленский выразил благодарность Дуде за "мощный оборонный пакет" Польши, который усилит украинских воинов и поможет защитить их жизнь Фото: Przemyslaw Keler / prezydent.pl

Об этом 5 апреля в Варшаве на совместной пресс-конференции по итогам встречи с президентом Польши Анджеем Дудой анонсировал президент Украины Владимир Зеленский. Мероприятие транслировалось в Twitter канцелярии президента Польши.

"Мы обсудили укрепление нашей армии. Это очень важно. Мы сегодня обсудили и приняли решение, и еще будем обсуждать с премьер-министром [Польши Матеушом Моравецким] относительно мощного оборонного пакета, который усилит наших людей, – сказал Зеленский. – Сегодня мы здесь в Варшаве, но там – в окопах Бахмута, Марьинки, Авдеевки [Донецкой области] – там находятся наши люди, настоящие воины, мужчины, женщины, абсолютно сильные люди, которых мы, к сожалению, из-за России теряем каждый день".

Президент Украины выразил благодарность Дуде за "мощный оборонный пакет", который усилит украинских воинов и поможет защитить их жизнь.

"Потому что они рискуют своими жизнями ради украинцев, но и ради будущей жизни и ваших детей, детей Европы", – резюмировал Зеленский.

#Na * ywo: Spotkanie Prezydenta RP i Prezydenta Ukrainy z przedstawicielami mediów * Sygna * udost * pniony przez TVP INFO * https://t.co/Fs56nC1lHF — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 5, 2023