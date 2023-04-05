Зеленский: Враг не контролирует Бахмут. При опасности его окружения будут соответствующие правильные действия генералов

Об этом 5 апреля в Варшаве на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Мероприятие транслировалось в Twitter канцелярии президента Польши.

"Ежедневно, то есть артиллерия, достаточно снарядов у нашей стороны, то их меньше. Это происходит ежедневно. Это успех в каких-то блоках Бахмута, мы идем вперед, или его нет и мы снова отходим на позиции. Но мы находимся в Бахмуте, и враг не контролирует Бахмут", – сообщил Зеленский.

В то же время президент не исключил определенных действий в случае угрозы окружения города российскими оккупантами.

"Для меня главное – не потерять наших военных. И, безусловно, если будет момент еще более "горячих" событий и опасность, что мы потеряем личный состав из-за окружения, будут соответствующие правильные действия генералов на месте, – отметил Зеленский. – Но чем быстрее до Украины будет доезжать амуниция, тем быстрее мы будем бороться не только в Бахмуте, но и в целом в нашем государстве".

#Na * ywo: Spotkanie Prezydenta RP i Prezydenta Ukrainy z przedstawicielami mediów * Sygna * udost * pniony przez TVP INFO * https://t.co/Fs56nC1lHF — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) April 5, 2023

Зеленский совершает официальный визит в Польшу впервые после полномасштабной российской агрессии, и это также первый заранее объявленный отъезд президента из Украины. В ходе поездки Зеленский встретился с Дудой.