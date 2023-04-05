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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Враг не контролирует Бахмут. При опасности его окружения будут соответствующие правильные действия генералов

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Зеленский совершает официальный визит в Польшу впервые после полномасштабной российской агрессии
Зеленский совершает официальный визит в Польшу впервые после полномасштабной российской агрессии
Фото: Przemyslaw Keler / prezydent.pl

Самая сложная ситуация в войне, которую в феврале прошлого года против Украины начала РФ, в Бахмуте Донецкой области.

Об этом 5 апреля в Варшаве на совместной пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Мероприятие транслировалось в Twitter канцелярии президента Польши.

"Ежедневно, то есть артиллерия, достаточно снарядов у нашей стороны, то их меньше. Это происходит ежедневно. Это успех в каких-то блоках Бахмута, мы идем вперед, или его нет и мы снова отходим на позиции. Но мы находимся в Бахмуте, и враг не контролирует Бахмут", – сообщил Зеленский.

В то же время президент не исключил определенных действий в случае угрозы окружения города российскими оккупантами.

"Для меня главное – не потерять наших военных. И, безусловно, если будет момент еще более "горячих" событий и опасность, что мы потеряем личный состав из-за окружения, будут соответствующие правильные действия генералов на месте, – отметил Зеленский. – Но чем быстрее до Украины будет доезжать амуниция, тем быстрее мы будем бороться не только в Бахмуте, но и в целом в нашем государстве".

Зеленский совершает официальный визит в Польшу впервые после полномасштабной российской агрессии, и это также первый заранее объявленный отъезд президента из Украины. В ходе поездки Зеленский встретился с Дудой.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Зеленский в начале февраля 2023 года заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

Сейчас бои идут вокруг города и в самом городе, сообщала замминистра обороны Украины Анна Маляр. Украинское командование считает, что оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта. 

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, захват, агрессия, боеприпасы, Варшава, артиллерия, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, президент, пресс-конференция, визит, российские оккупанты
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