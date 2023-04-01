У россиян в Бахмуте есть незначительные успехи, они пытаются захватить город, но не могут – Маляр

Маляр подчеркнула, что вокруг Бахмута и в нем самом продолжаются жесткие бои Фото: Ганна Маляр / Telegram

По словам Маляр, ситуация на фронте на востоке остается "достаточно сложной". Российские военные ведут наступление одновременно на четырех направлениях – лиманском, бахмутском, марьинском и авдеевском – преимущественно безуспешно.

"Наибольшие усилия агрессор сосредотачивает на попытках установления контроля над Бахмутом, пытается продвигаться к центральной части города, на отдельных участках имеет незначительные переменные успехи. Но захватить город не может", – написала замглавы Минобороны.

Она подчеркнула, что вокруг и в самом Бахмуте продолжаются жесткие бои.

"Также враг ведет наступательные действия в районе Авдеевки с целью оцепить город и блокировать пути снабжения. Кроме того, бои продолжаются в Белогоровке и в Марьинке", – добавила Маляр.