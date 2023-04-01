У россиян в Бахмуте есть незначительные успехи, они пытаются захватить город, но не могут – Маляр

По словам Маляр, ситуация на фронте на востоке остается "достаточно сложной". Российские военные ведут наступление одновременно на четырех направлениях – лиманском, бахмутском, марьинском и авдеевском – преимущественно безуспешно.
"Наибольшие усилия агрессор сосредотачивает на попытках установления контроля над Бахмутом, пытается продвигаться к центральной части города, на отдельных участках имеет незначительные переменные успехи. Но захватить город не может", – написала замглавы Минобороны.
Она подчеркнула, что вокруг и в самом Бахмуте продолжаются жесткие бои.
"Также враг ведет наступательные действия в районе Авдеевки с целью оцепить город и блокировать пути снабжения. Кроме того, бои продолжаются в Белогоровке и в Марьинке", – добавила Маляр.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
По данным британской разведки на 20 марта, российские оккупанты в последние три недели постепенно продвигаются вблизи Авдеевки. Им "критично необходимо" окружить Авдеевку, чтобы продолжить забуксовавший штурм Угледара Донецкой области, пояснил 19 марта начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский. По его словам, Авдеевка может стать вторым Бахмутом.
Россияне пытаются установить контроль над Авдеевкой, сообщили в Генштабе ВСУ 22 марта. Этот город сейчас в эпицентре боевых действий наряду с Белогоровкой, Бахмутом, Марьинкой, также отмечали в Генштабе в конце марта.