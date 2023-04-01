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ВОЙНА В УКРАИНЕ

У россиян в Бахмуте есть незначительные успехи, они пытаются захватить город, но не могут – Маляр

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Маляр подчеркнула, что вокруг Бахмута и в нем самом продолжаются жесткие бои
Маляр подчеркнула, что вокруг Бахмута и в нем самом продолжаются жесткие бои
Фото: Ганна Маляр / Telegram

У российских оккупантов в Бахмуте Донецкой области есть незначительные переменные успехи. Об этом сообщила 1 апреля в Telegram замминистра обороны Украины Анна Маляр, комментируя утреннюю сводку Генштаба ВСУ.

По словам Маляр, ситуация на фронте на востоке остается "достаточно сложной". Российские военные ведут наступление одновременно на четырех направлениях – лиманском, бахмутском, марьинском и авдеевском – преимущественно безуспешно. 

"Наибольшие усилия агрессор сосредотачивает на попытках установления контроля над Бахмутом, пытается продвигаться к центральной части города, на отдельных участках имеет незначительные переменные успехи. Но захватить город не может", – написала замглавы Минобороны.

Она подчеркнула, что вокруг и в самом Бахмуте продолжаются жесткие бои.

"Также враг ведет наступательные действия в районе Авдеевки с целью оцепить город и блокировать пути снабжения. Кроме того, бои продолжаются в Белогоровке и в Марьинке", – добавила Маляр.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются до сих пор. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

По данным британской разведки на 20 марта, российские оккупанты в последние три недели постепенно продвигаются вблизи Авдеевки. Им "критично необходимо" окружить Авдеевку, чтобы продолжить забуксовавший штурм Угледара Донецкой области, пояснил 19 марта начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский. По его словам, Авдеевка может стать вторым Бахмутом.

Россияне пытаются установить контроль над Авдеевкой, сообщили в Генштабе ВСУ 22 марта. Этот город сейчас в эпицентре боевых действий наряду с Белогоровкой, Бахмутом, Марьинкой, также отмечали в Генштабе в конце марта.

Теги: штурм, Министерство обороны Украины, Марьинка, Авдеевка, Минобороны, Анна Маляр, наступление, война России против Украины, Бахмут, Белогоровка
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