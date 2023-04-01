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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за сутки отбили 70 атак российских оккупантов – Генштаб ВСУ

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За прошедшие сутки в районе Марьинки военнослужащие Сил обороны Украины отразили около 20 российских атак
За прошедшие сутки в районе Марьинки военнослужащие Сил обороны Украины отразили около 20 российских атак
Фото: EPA

Силы обороны Украины за сутки 31 марта отразили 70 атак российских оккупантов. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook 1 апреля.

По данным Генштаба, оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях на Востоке Украины.

"За прошедшие сутки, благодаря организованным и слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины, а также личному мужеству каждого защитника, было отражено 70 атак противника на указанных направлениях. Самые интенсивные бои продолжаются в населенных пунктах Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка", – говорится в сообщении.

В Генштабе сообщили, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка – без существенных изменений.

"Высшее политическое руководство Республики Беларусь продолжает поддерживать российскую агрессию, предоставляет противнику воздушное пространство и свою территорию. На белорусских полигонах проводится подготовка подразделений территориальных войск вооруженных сил Российской Федерации. Вместе с тем признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено. Враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей", – отметили в пресс-центре.

На Лиманском направлении, за прошедшие сутки войска РФ вели безуспешные наступательные действия неподалеку от населенных пунктов Макеевка, Кременная, Червонопоповка, Диброва, Белогоровка и в районе Серебрянского лесничества.

"На Бахмутском направлении враг не перестает штурмовать город Бахмут, пытается взять его под полный контроль. За прошедшие сутки наши защитники отбили атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка и Ивановское. [...] На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия вблизи населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки в районе Марьинки военнослужащие Сил обороны отразили около 20 российских атак.

В Запорожском и Херсонском направлениях войска РФ активных действий не проводили, совершенствовали оборонительные рубежи и позиции, добавили в пресс-центре.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0fXEjWdYehd5ZG1wm7bscQHFH9y35jXr3BeSNAJJQBPo7qKVRbTxhFGTBwXXFRDaql

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. В частности, россияне регулярно штурмуют Бахмут.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Луганская область, Донецкая область, Генштаб ВСУ, Марьинка, Авдеевка, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, Кременная
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