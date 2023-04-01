Украинские военные за сутки отбили 70 атак российских оккупантов – Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки в районе Марьинки военнослужащие Сил обороны Украины отразили около 20 российских атак Фото: EPA

По данным Генштаба, оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях на Востоке Украины.

"За прошедшие сутки, благодаря организованным и слаженным действиям подразделений Сил обороны Украины, а также личному мужеству каждого защитника, было отражено 70 атак противника на указанных направлениях. Самые интенсивные бои продолжаются в населенных пунктах Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка", – говорится в сообщении.

В Генштабе сообщили, что на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка – без существенных изменений.

"Высшее политическое руководство Республики Беларусь продолжает поддерживать российскую агрессию, предоставляет противнику воздушное пространство и свою территорию. На белорусских полигонах проводится подготовка подразделений территориальных войск вооруженных сил Российской Федерации. Вместе с тем признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено. Враг продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах Курской и Белгородской областей", – отметили в пресс-центре.

На Лиманском направлении, за прошедшие сутки войска РФ вели безуспешные наступательные действия неподалеку от населенных пунктов Макеевка, Кременная, Червонопоповка, Диброва, Белогоровка и в районе Серебрянского лесничества.

"На Бахмутском направлении враг не перестает штурмовать город Бахмут, пытается взять его под полный контроль. За прошедшие сутки наши защитники отбили атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка и Ивановское. [...] На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия вблизи населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, за прошедшие сутки в районе Марьинки военнослужащие Сил обороны отразили около 20 российских атак.

В Запорожском и Херсонском направлениях войска РФ активных действий не проводили, совершенствовали оборонительные рубежи и позиции, добавили в пресс-центре.