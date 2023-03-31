ВСУ нанесли шесть авиаударов по оккупантам, украинская артиллерия уничтожила два российских ЗРК – Генштаб

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники россиян, склад горюче-смазочных материалов, два зенитных ракетных комплекса, артиллерийское подразделение на огневой позиции, а также станцию радиоэлектронной борьбы", – отчитались в Генштабе ВСУ.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе, украинские военные ежесуточно отбивают десятки атак врага на востоке страны.

По данным Генштаба ВСУ на утро 31 марта 2023 года, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 173 360 российских оккупантов (430 – за последние сутки), 3615 танков, 6977 боевых бронированных машин и тысячи единиц другой техники.