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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ нанесли шесть авиаударов по оккупантам, украинская артиллерия уничтожила два российских ЗРК – Генштаб

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Украинская артиллерия 31 марта, кроме прочего, поразила российский склад боеприпасов
Украинская артиллерия 31 марта, кроме прочего, поразила российский склад боеприпасов
Фото: Сухопутні війська ЗС України / Facebook

Авиация сил обороны за сутки нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага. Об этом 31 марта в Facebook сообщил в вечерней сводке Генштаб Вооруженных сил Украины.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили восемь районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники россиян, склад горюче-смазочных материалов, два зенитных ракетных комплекса, артиллерийское подразделение на огневой позиции, а также станцию радиоэлектронной борьбы", – отчитались в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02ZYpcMJzGe2SnzeuGHtFEFNZdd8poP5ETtoFiGLHEZKHspVEKRARYy1BWyn64yQExl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе, украинские военные ежесуточно отбивают десятки атак врага на востоке страны.

По данным Генштаба ВСУ на утро 31 марта 2023 года, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 173 360 российских оккупантов (430 – за последние сутки), 3615 танков, 6977 боевых бронированных машин и тысячи единиц другой техники.

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