ВСУ уже используют "умные бомбы" JDAM – Воздушные силы

"Мы тоже используем бомбы JDAM. Это бомбы западного образца, которыми наша авиация наносит успешные удары по важным целям. Эти бомбы немного меньшей мощности [чем у РФ], но чрезвычайно высокоточные", – рассказал Игнат.
Спикер подчеркнул, что у Украины их не так много, как хотелось бы. Он также выразил мнение, что Украине необходимо большее количество таких бомб для того, чтобы иметь еще больший успех на фронте.
Ранее ВСУ не подтверждали использование таких бомб. В то же время о том, что ВСУ уже применяют против российских оккупационных войск высокоточные авиабомбы дальностью до 72 км, 6 марта заявил глава ВВС США в Европе Джеймс Хекер.
По его словам, запас снарядов такого типа в силах обороны Украины относительно невелик, но они уже могут представлять "реальные проблемы" для армии РФ. Хекер сообщил, что речь идет об авиабомбах JDAM-ER. По его данным, поставка этих снарядов ВСУ произошла в последние три недели.
В декабре 2022 года телеканал CNN сообщал, что следующий пакет помощи США по безопасности Украине будет включать комплекты, которые превратят неуправляемые боеприпасы в высокоточные "умные бомбы" JDAM. Американские официальные лица тогда не уточняли, сколько JDAM будет предоставлено и какого конкретно типа.
JDAM – это комплекты оборудования на основе технологии GPS. Благодаря этому свободнопадающие авиабомбы можно переделать во всепогодные корректируемые боеприпасы.
Данный комплект включает инерционную систему навигации и GPS-приемник, позволяющие повысить точность, а также небольшие крылья, крепящиеся в средней части бомбы, и хвостовой блок, имеющий управляемое оперение, позволяет бомбе корректировать свой курс во время полета к цели.
В последнее время Россия активно начала применять управляемые авиационные бомбы. Обычно противник использует бомбы ФАБ-500 еще советских времен, которые дооборудуют крыльями и GPS-навигацией. Игнат отмечал, что обычно эти бомбы РФ не являются очень точными, поэтому представляют большую угрозу гражданским объектам. Чтобы противодействовать этому виду вооружения, Украине нужны дальнобойные средства противовоздушной обороны и современные многоцелевые самолеты, заявлял он.
Так, Россия в феврале впервые применила в войне против Украины управляемые планирующие бомбы УПАБ-1500В весом 1500 кг, сообщало 5 марта издание Defense Express. Игнат тогда отмечал, что, чтобы перехватывать самолеты, несущие такие авиабомбы, Украине нужны современные истребители, в частности F-16.
Вечером 23 марта СМИ сообщали о взрывах в Сумской области. 24 марта Игнат рассказал, что российские оккупанты ночью атаковали Сумскую область истребителями Су-35, применив более 10 управляемых авиабомб. В Сумской ОВА проинформировали о двоих погибших, девяти раненых и одном травмированном. Погибшими оказались полицейский и сторож школы, которая была разрушена авиаударом.
Несколько авиаударов планирующими авиабомбами россияне нанесли в марте по Бериславу Херсонской области.
Игнат назвал применение россиянами управляемых бомб новым вызовом для ВСУ.