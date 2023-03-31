ВСУ уже используют "умные бомбы" JDAM – Воздушные силы

"Мы тоже используем бомбы JDAM. Это бомбы западного образца, которыми наша авиация наносит успешные удары по важным целям. Эти бомбы немного меньшей мощности [чем у РФ], но чрезвычайно высокоточные", – рассказал Игнат.

Спикер подчеркнул, что у Украины их не так много, как хотелось бы. Он также выразил мнение, что Украине необходимо большее количество таких бомб для того, чтобы иметь еще больший успех на фронте.

Ранее ВСУ не подтверждали использование таких бомб. В то же время о том, что ВСУ уже применяют против российских оккупационных войск высокоточные авиабомбы дальностью до 72 км, 6 марта заявил глава ВВС США в Европе Джеймс Хекер.

По его словам, запас снарядов такого типа в силах обороны Украины относительно невелик, но они уже могут представлять "реальные проблемы" для армии РФ. Хекер сообщил, что речь идет об авиабомбах JDAM-ER. По его данным, поставка этих снарядов ВСУ произошла в последние три недели.

В декабре 2022 года телеканал CNN сообщал, что следующий пакет помощи США по безопасности Украине будет включать комплекты, которые превратят неуправляемые боеприпасы в высокоточные "умные бомбы" JDAM. Американские официальные лица тогда не уточняли, сколько JDAM будет предоставлено и какого конкретно типа.

JDAM – это комплекты оборудования на основе технологии GPS. Благодаря этому свободнопадающие авиабомбы можно переделать во всепогодные корректируемые боеприпасы.

Данный комплект включает инерционную систему навигации и GPS-приемник, позволяющие повысить точность, а также небольшие крылья, крепящиеся в средней части бомбы, и хвостовой блок, имеющий управляемое оперение, позволяет бомбе корректировать свой курс во время полета к цели.