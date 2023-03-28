"Ставка на авиацию". Гуменюк рассказала об изменениях в тактике российских воздушных атак

"Однако мы видим, что этот замысел врага не осуществился, исходя из тех результатов, которые мы имеем на утро", – прокомментировала Гуменюк ночные удары россиян.

Она уточнила, что во время этой атаки российские дроны-камикадзе не входили в воздушное пространство в зоне ответственности ОК "Юг".

Спикер отметила, что в последние дни оккупанты на юге сменили тактику и вместо ракетного террора для нанесения ударов больше используют авиацию.

"Больше ставка на авиацию, чем на морские ракетоносители. По анализу предыдущих двух суток мы видим, что враг на нашем южном направлении, в частности в Херсонской области, в районе Берислава, активизировал использование авиации и управляемых авиационных бомб", – сказала Гуменюк.

Во время ночной атаки 27 марта российские оккупанты применили в Украине беспилотники иранского производства Shahed-136/131 и управляемые авиационные бомбы, сообщило 28 марта командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины. По данным ВС ВСУ, в ходе атаки истребители оккупантов Су-35 вылетели с аэродрома Морозовск Ростовской области РФ и атаковали Херсонскую область двумя управляемыми авиационными бомбами.

Было сбито 12 Shahed из 13 и один разведывательный БПЛА. По данным Генштаба ВСУ, сбито 14 Shahed из 15. В результате падения обломков одного из беспилотников в Святошинском районе Киева возник пожар в нежилом помещении. Единственное попадание дрона-камикадзе зафиксировано в Днепре, где возник масштабный пожар на частном предприятии.