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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Ставка на авиацию". Гуменюк рассказала об изменениях в тактике российских воздушных атак

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Россияне стали активнее использовать авиацию для бомбардировок Украины, в частности самолеты Су-35
Россияне стали активнее использовать авиацию для бомбардировок Украины, в частности самолеты Су-35
Фото: wikipedia.org (иллюстративное)

Новая тактика воздушных ударов российских оккупантов состоит в том, чтобы рассредоточить усилия и запутать украинскую систему противовоздушной обороны. Об этом 28 марта заявила глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона, который транслирует телеканал "Рада".

"Однако мы видим, что этот замысел врага не осуществился, исходя из тех результатов, которые мы имеем на утро", – прокомментировала Гуменюк ночные удары россиян.

Она уточнила, что во время этой атаки российские дроны-камикадзе не входили в воздушное пространство в зоне ответственности ОК "Юг".

Спикер отметила, что в последние дни оккупанты на юге сменили тактику и вместо ракетного террора для нанесения ударов больше используют авиацию.

"Больше ставка на авиацию, чем на морские ракетоносители. По анализу предыдущих двух суток мы видим, что враг на нашем южном направлении, в частности в Херсонской области, в районе Берислава, активизировал использование авиации и управляемых авиационных бомб", – сказала Гуменюк.

Во время ночной атаки 27 марта российские оккупанты применили в Украине беспилотники иранского производства Shahed-136/131 и управляемые авиационные бомбы, сообщило 28 марта командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины. По данным ВС ВСУ, в ходе атаки истребители оккупантов Су-35 вылетели с аэродрома Морозовск Ростовской области РФ  и атаковали Херсонскую область двумя управляемыми авиационными бомбами.

Было сбито 12 Shahed из 13 и один разведывательный БПЛА. По данным Генштаба ВСУ, сбито 14 Shahed из 15. В результате падения обломков одного из беспилотников в Святошинском районе Киева возник пожар в нежилом помещении. Единственное попадание дрона-камикадзе зафиксировано в Днепре, где возник масштабный пожар на частном предприятии.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА. После этого были новые атаки.

С сентября 2022 года, то есть после начала массированных российских атак на критическую инфраструктуру Украины, силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 ракет оккупантов и около 650 дронов-камикадзе, рассказал 15 марта в эфире национального телемарафона спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Прошлой осенью и зимой оккупанты атаковали в основном энергетическую инфраструктуру Украины, пытаясь вывести ее из строя, им это не удалось, и теперь они меняют тактику, заявили в Главном управлении разведки Минобороны Украины. "Россияне сейчас будут несколько переориентировать направления нанесения ударов. Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок", – сказал представитель ГУР Вадим Скибицкий.

У российских войск есть достаточное количество авиабомб, и их применение обходится оккупантам дешевле, чем запуски крылатых ракет. Это одна из причин участившихся атак по территории Украины с применением планирующих управляемых бомб и новый вызов для ВСУ, заявил 25 марта спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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