Силы обороны Украины за сутки отбили 62 атаки оккупантов и сбили 14 российских дронов – Генштаб

Оккупанты совершили 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В последние сутки под огнем были Черниговская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области.
Ночью для нанесения авиаударов противник использовал 15 ударных БПЛА типа Shahed. По данным Генштаба, 14 из них уничтожены украинскими защитниками.
"Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку. Благодаря профессиональным и слаженным действиям сил обороны Украины за последние сутки отражено 62 атаки противника на указанных направлениях", – говорится в сообщении.
В Генштабе отмечают, что на территории Республики Беларусь продолжается боевая подготовка подразделений вооруженных сил РФ, однако признаков формирования наступательных группировок на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях нет.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.
Потери российских войск в Украине с 24 февраля 2022 года по 27 марта 2023 года составили, по данным Генштаба ВСУ, 171 160 человек личного состава.