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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны Украины за сутки отбили 62 атаки оккупантов и сбили 14 российских дронов – Генштаб

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ВСУ отражают наступление армии РФ на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях
ВСУ отражают наступление армии РФ на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях 
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

За прошедшие сутки армия России нанесла по украинской территории 24 авиационных и 12 ракетных ударов. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 28 марта сообщил в Facebook.

Оккупанты совершили 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В последние сутки под огнем были Черниговская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области.

Ночью для нанесения авиаударов противник использовал 15 ударных БПЛА типа Shahed. По данным Генштаба, 14 из них уничтожены украинскими защитниками.

"Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку. Благодаря профессиональным и слаженным действиям сил обороны Украины за последние сутки отражено 62 атаки противника на указанных направлениях", – говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что на территории Республики Беларусь продолжается боевая подготовка подразделений вооруженных сил РФ, однако признаков формирования наступательных группировок на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях нет.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0kuU5D7muYxbDogYv3iq9MiGmkrxRayVrs6V6NjXgCh2s3dhPZNTtn4hyjEC8e96Dl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе

Потери российских войск в Украине с 24 февраля 2022 года по 27 марта 2023 года составили, по данным Генштаба ВСУ, 171 160 человек личного состава.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Сумская область, Генштаб ВСУ, авиация, Херсонская область, Харьковская область, Запорожская область, Черниговская область, армия РФ, беспилотники, обстрелы, война России против Украины, ракеты, российские оккупанты
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