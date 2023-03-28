Силы обороны Украины за сутки отбили 62 атаки оккупантов и сбили 14 российских дронов – Генштаб

Оккупанты совершили 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В последние сутки под огнем были Черниговская, Сумская, Харьковская, Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области.

Ночью для нанесения авиаударов противник использовал 15 ударных БПЛА типа Shahed. По данным Генштаба, 14 из них уничтожены украинскими защитниками.

"Противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут, Авдеевку и Марьинку. Благодаря профессиональным и слаженным действиям сил обороны Украины за последние сутки отражено 62 атаки противника на указанных направлениях", – говорится в сообщении.

В Генштабе отмечают, что на территории Республики Беларусь продолжается боевая подготовка подразделений вооруженных сил РФ, однако признаков формирования наступательных группировок на волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях нет.