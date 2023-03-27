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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки Россия потеряла более 600 оккупантов, шесть боевых бронированных машин и семь артсистем – Генштаб ВСУ

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Силы обороны за сутки уничтожили около 610 оккупантов
Силы обороны за сутки уничтожили около 610 оккупантов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

С начала полномасштабного вторжения РФ силы обороны Украины уничтожили приблизительно 171 160 российских оккупантов. Об этом 27 марта сообщил в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки украинские военные ликвидировали около 610 российских захватчиков.

Другие потери противника составили:

  • танки – 3595;
  • боевые бронированные машины – 6953 (+6);
  • артиллерийские системы – 2638 (+7);
  • РСЗО – 523 (+1);
  • средства ПВО – 277;
  • самолеты – 305;
  • вертолеты – 291;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2216;
  • крылатые ракеты – 911;
  • корабли / катера – 18;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 5493 (+7);
  • специальная техника – 285 (+3).

В Генштабе отметили, что данные уточняются.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02Jee53Ra9FiNyJSpRUupUk7kjx4pGnS4z5e111HNY9Erm3kMuGVfGLVU57Kve4hbRl

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе, украинские военные ежесуточно отбивают десятки атак врага на востоке страны.

Теги: Генштаб ВСУ, артиллерия, война России против Украины, потери армии России, погибшие российские военные
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