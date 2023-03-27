За сутки в морг оккупированного Троицкого доставили около 100 тел погибших россиян – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба, на лечение в Луганскую область прибыло около 140 тяжелораненых оккупантов Скриншот: Минобороны России / Telegram (архив)

"Так, в населенном пункте Троицкое Луганской области в местный морг центральной районной больницы за минувшие сутки было доставлено около 100 тел погибших россиян", – сказано в сообщении.

Кроме того, по данным Генштаба, на лечение прибыло около 140 тяжелораненых оккупантов.