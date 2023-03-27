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ВОЙНА В УКРАИНЕ

За сутки в морг оккупированного Троицкого доставили около 100 тел погибших россиян – Генштаб ВСУ

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По данным Генштаба, на лечение в Луганскую область прибыло около 140 тяжелораненых оккупантов
По данным Генштаба, на лечение в Луганскую область прибыло около 140 тяжелораненых оккупантов
Скриншот: Минобороны России / Telegram (архив)

Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери в Украине. Об этом сообщается в утренней сводке Генштаба ВСУ 27 марта.

"Так, в населенном пункте Троицкое Луганской области в местный морг центральной районной больницы за минувшие сутки было доставлено около 100 тел погибших россиян",  сказано в сообщении. 

Кроме того, по данным Генштаба, на лечение прибыло около 140 тяжелораненых оккупантов.

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Контекст:

По состоянию на 26 марта потери российских войск в Украине составили, по данным Генштаба ВСУ, более 170 тыс. единиц личного состава3595 танков и тысячи единиц другой военной техники.

На временно оккупированной территории Луганской области растет число тяжелораненых российских военных, число эвакуационных рейсов в РФ увеличили, отметили 17 марта в Генштабе. 

По данным Генштаба, оккупанты активно используют инфраструктуру на захваченных украинских территориях для оказания медицинской помощи своим военным и завозят туда российских врачей.

Теги: Луганская область, Генштаб ВСУ, раненые, Троицкое, война России против Украины, потери армии России, погибшие российские военные
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