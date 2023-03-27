За сутки в морг оккупированного Троицкого доставили около 100 тел погибших россиян – Генштаб ВСУ

"Так, в населенном пункте Троицкое Луганской области в местный морг центральной районной больницы за минувшие сутки было доставлено около 100 тел погибших россиян", – сказано в сообщении.
Кроме того, по данным Генштаба, на лечение прибыло около 140 тяжелораненых оккупантов.
По состоянию на 26 марта потери российских войск в Украине составили, по данным Генштаба ВСУ, более 170 тыс. единиц личного состава, 3595 танков и тысячи единиц другой военной техники.
На временно оккупированной территории Луганской области растет число тяжелораненых российских военных, число эвакуационных рейсов в РФ увеличили, отметили 17 марта в Генштабе.
По данным Генштаба, оккупанты активно используют инфраструктуру на захваченных украинских территориях для оказания медицинской помощи своим военным и завозят туда российских врачей.