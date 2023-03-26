Оккупанты несут потери, только в одном госпитале в Запорожской области лечат 200 раненых – Генштаб ВСУ

"Авиация сил обороны Украины за сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения противника, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов врага", – говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что российские захватчики продолжают нести огромные потери.
"Это вынуждает их обустраивать свои госпитали на территории гражданских медицинских учреждений. Так, в населенном пункте Нововасильевка Приазовского района Запорожской области российские оккупационные войска используют местную больницу как госпиталь. По состоянию на 25 марта в ней проходит лечение около 200 раненых российских захватчиков", – объяснили в ВСУ.
В Генштабе ВСУ отметили, что гражданскому населению запрещен доступ к лечебному заведению.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Потери потери российских войск в Украине с 24 февраля 2022 года по 26 марта 2023 года составили, по данным Генштаба ВСУ, 170 550 человек личного состава.