Оккупанты несут потери, только в одном госпитале в Запорожской области лечат 200 раненых – Генштаб ВСУ

Авиаторы, артиллеристы и ракетчики нанесли по врагу за сутки восемь результативных ударов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Авиация сил обороны Украины за сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения противника, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов врага", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что российские захватчики продолжают нести огромные потери.

"Это вынуждает их обустраивать свои госпитали на территории гражданских медицинских учреждений. Так, в населенном пункте Нововасильевка Приазовского района Запорожской области российские оккупационные войска используют местную больницу как госпиталь. По состоянию на 25 марта в ней проходит лечение около 200 раненых российских захватчиков", – объяснили в ВСУ.

В Генштабе ВСУ отметили, что гражданскому населению запрещен доступ к лечебному заведению.

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