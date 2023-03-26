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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты несут потери, только в одном госпитале в Запорожской области лечат 200 раненых – Генштаб ВСУ

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Авиаторы, артиллеристы и ракетчики нанесли по врагу за сутки восемь результативных ударов
Авиаторы, артиллеристы и ракетчики нанесли по врагу за сутки восемь результативных ударов
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

За последние сутки украинская армия нанесла восемь результативных ударов по объектам и местам дислокации российских оккупантам на украинской территории. Об этом проинформировал 26 марта в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Авиация сил обороны Украины за сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения противника, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов врага", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что российские захватчики продолжают нести огромные потери.

"Это вынуждает их обустраивать свои госпитали на территории гражданских медицинских учреждений. Так, в населенном пункте Нововасильевка Приазовского района Запорожской области российские оккупационные войска используют местную больницу как госпиталь. По состоянию на 25 марта в ней проходит лечение около 200 раненых российских захватчиков", – объяснили в ВСУ.

В Генштабе ВСУ отметили, что гражданскому населению запрещен доступ к лечебному заведению.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02FnK5bXUHWMsuvWNC48S88M1pf82E3gHcwAdM3DA8vu6MCShfzuhT4rmBp4ecvCXxl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Потери потери российских войск в Украине с 24 февраля 2022 года по 26 марта 2023 года составили, по данным Генштаба ВСУ, 170 550 человек личного состава.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: медицина, война, Генштаб ВСУ, авиация, раненые, больница, боеприпасы, артиллерия, госпиталь, война России против Украины, войска, потери армии России
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