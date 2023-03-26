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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жителей Запорожской области россияне заставляют получать спецпропуска для перемещения по оккупированным территориям – Генштаб ВСУ

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Оккупанты усложняют местным жителям перемещение по Украине
Оккупанты усложняют местным жителям перемещение по Украине
Фото: EPA (архив)

Для перемещения по оккупированным территориям украинцам приходится получать спецпропуска, выдают их захватчики только при успешном прохождении фильтрации. Об этом сообщает 26 марта Генеральный штаб ВСУ.

"В Бердянске Запорожской области российская оккупационная так называемая администрация издала распоряжение местным жителям до 1 апреля получить в городской комендатуре пропуска для перемещения по временно занятым территориям Запорожской области. Но при условии успешного прохождения фильтрации", – говорится в сообщении.

Пропуска будут выдавать отдельно на людей и транспортные средства.

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В феврале Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, сообщал, что оккупационные власти в Бердянске вводят новые правила, которые фактически закрывают выезд из города. По информации ЦНС, с 1 марта необходим пропуск для выезда из города.

Спецпропуска россияне вводят и в других оккупированных регионах – в частности, в Луганской и Херсонской областях.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Теги: оккупация, Запорожская область, Бердянск, пропускной режим, война России против Украины, российские оккупанты
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