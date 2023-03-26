Жителей Запорожской области россияне заставляют получать спецпропуска для перемещения по оккупированным территориям – Генштаб ВСУ

"В Бердянске Запорожской области российская оккупационная так называемая администрация издала распоряжение местным жителям до 1 апреля получить в городской комендатуре пропуска для перемещения по временно занятым территориям Запорожской области. Но при условии успешного прохождения фильтрации", – говорится в сообщении.
Пропуска будут выдавать отдельно на людей и транспортные средства.
В феврале Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций ВСУ, сообщал, что оккупационные власти в Бердянске вводят новые правила, которые фактически закрывают выезд из города. По информации ЦНС, с 1 марта необходим пропуск для выезда из города.
Спецпропуска россияне вводят и в других оккупированных регионах – в частности, в Луганской и Херсонской областях.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты взять не смогли. Поэтому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.