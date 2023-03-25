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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Северодонецке ухудшается санитарная ситуация, размножаются грызуны – глава военной администрации

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По данным местных властей, инфраструктура Северодонецка повреждена российскими обстрелами более чем на 80%
По данным местных властей, инфраструктура Северодонецка повреждена российскими обстрелами более чем на 80%
Фото: Луганська ОВА/OFFICIAL / Telegram (архив)

Во временно оккупированном Северодонецке Луганской области частично есть вода и свет, но канализация не работает и санитарная ситуация в городе ухудшается. Об этом сообщил телеканалу "Еспресо" глава военно-гражданской администрации города Александр Стрюк.

Он отметил, что в городе "частично присутствует электричество" – его подключили со стороны Новоайдара. Также частично в Северодонецке почасово подают воду.

По словам Стрюка, отопления в городе "как не было, так и не будет в ближайшее время", канализация по-прежнему не работает – она используется минимально.

"Механическим потоком загрязняется Северский Донец – то, что вытекает, а так заполняется коллектор, там, где он уцелел. Это приводит к ухудшению санитарной ситуации в городе, поступает информация о тотальном размножении грызунов. Это также ведет к ухудшению санитарного состояния", – сказал глава ВГА.

Контекст:

25 июня 2022 года стало известно, что ВСУ организованно вышли из Северодонецка и оккупанты полностью захватили город.

С 5 октября в РФ считают, что официально "присоединили" Луганскую область к России. Такое решение не признали ни Украина, ни международное сообщество.

В начале декабря в мэрии Северодонецка сообщали, что в городе нет отопления и почти полностью отсутствует электричество. Так также разрушена канализация, повреждены подстанции и водопровод, инфраструктура повреждена более чем на 80%, сообщал в марте 2023 года Стрюк. 

По информации главы ОВА Сергея Гайдая, после оккупации в Северодонецке смертность увеличилась в пять раз из-за отсутствия критической инфраструктуры и медиков.

По данным Северодонецкого горсовета на февраль 2020 года, население города составляло более 112 тыс. человек. Сейчас там остается около 10 тыс. мирных жителей, сообщал Стрюк. 

Теги: Луганская область, оккупация, отопление, электричество, Северодонецк, вода, Северский Донец, война России против Украины, канализация, Александр Стрюк
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