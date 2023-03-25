В Северодонецке ухудшается санитарная ситуация, размножаются грызуны – глава военной администрации

По данным местных властей, инфраструктура Северодонецка повреждена российскими обстрелами более чем на 80% Фото: Луганська ОВА/OFFICIAL / Telegram (архив)

Он отметил, что в городе "частично присутствует электричество" – его подключили со стороны Новоайдара. Также частично в Северодонецке почасово подают воду.

По словам Стрюка, отопления в городе "как не было, так и не будет в ближайшее время", канализация по-прежнему не работает – она используется минимально.

"Механическим потоком загрязняется Северский Донец – то, что вытекает, а так заполняется коллектор, там, где он уцелел. Это приводит к ухудшению санитарной ситуации в городе, поступает информация о тотальном размножении грызунов. Это также ведет к ухудшению санитарного состояния", – сказал глава ВГА.