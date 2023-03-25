"Мы продержались с достоинством". В "Аскании-Нова" заявили, что российские оккупанты установили в заповеднике свою администрацию

В "Аскании-Нова" отметили, что персонал заповедника пока продолжает выполнять функциональные обязанности Фото: Біосферний заповідник “Асканія-Нова” імені Ф.Е. Фальц-Фейна / Facebook

По имеющейся информации, в связи с этим 20 марта в учреждение прибыли первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава оккупационной "администрации Херсонской области" Владимир Сальдо и "неизвестное лицо в роли директора" по фамилии Мещеряков.

В пресс-службе подчеркнули, что дальнейшее сохранение природоохранного, научно-исследовательского учреждения международного значения не может быть обеспечено украинской администрацией и находится под угрозой.

Персонал заповедника пока продолжает выполнять функциональные обязанности и осуществляет необходимый уход за коллекциями.

"До этого, несмотря на оккупацию территории, отсутствие текущих расходов, полностью нарушенную транспортную логистику и критическую массу организационных проблем учреждение функционировало в украинском формате и осуществляло предусмотренные виды и объемы работ", – говорится в сообщении.

За счет благотворительных поступлений с подконтрольной территории Украины, стран ЕС и США были покрыты все неотложные потребности и текущие расходы по кормам, горюче-смазочным материалам, ветпрепаратам, стройматериалам и прочему, что необходимо для жизнеобеспечения и обслуживания зоопарка и дендропарка.

"Мы сделали все зависящее от нас и продержались с достоинством! Далее поддержку работы заповедника за счет благотворительных поступлений не можем осуществлять до освобождения левобережной части Херсонской области от российской оккупации", – подчеркнули в пресс-службе.

В заповеднике также призвали материально помочь работникам, которые отказались сотрудничать с российскими захватчиками.

"Эта помощь будет не менее важна, ведь последующее восстановление заповедника после освобождения будет зависеть именно от этих людей. Верим в изменения и готовимся к возвращению "Аскании-Нова" под контроль Украины!" – сказано в сообщении.