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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы продержались с достоинством". В "Аскании-Нова" заявили, что российские оккупанты установили в заповеднике свою администрацию

В "Аскании-Нова" отметили, что персонал заповедника пока продолжает выполнять функциональные обязанности
В "Аскании-Нова" отметили, что персонал заповедника пока продолжает выполнять функциональные обязанности
Фото: Біосферний заповідник “Асканія-Нова” імені Ф.Е. Фальц-Фейна / Facebook

Российские оккупанты установили свою администрацию в биосферном заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области. Об этом 24 марта в Facebook сообщила пресс-служба заповедника.

По имеющейся информации, в связи с этим 20 марта в учреждение прибыли первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава оккупационной "администрации Херсонской области" Владимир Сальдо и "неизвестное лицо в роли директора" по фамилии Мещеряков.

В пресс-службе подчеркнули, что дальнейшее сохранение природоохранного, научно-исследовательского учреждения международного значения не может быть обеспечено украинской администрацией и находится под угрозой.

Персонал заповедника пока продолжает выполнять функциональные обязанности и осуществляет необходимый уход за коллекциями.

"До этого, несмотря на оккупацию территории, отсутствие текущих расходов, полностью нарушенную транспортную логистику и критическую массу организационных проблем учреждение функционировало в украинском формате и осуществляло предусмотренные виды и объемы работ", – говорится в сообщении.

За счет благотворительных поступлений с подконтрольной территории Украины, стран ЕС и США были покрыты все неотложные потребности и текущие расходы по кормам, горюче-смазочным материалам, ветпрепаратам, стройматериалам и прочему, что необходимо для жизнеобеспечения и обслуживания зоопарка и дендропарка.

"Мы сделали все зависящее от нас и продержались с достоинством! Далее поддержку работы заповедника за счет благотворительных поступлений не можем осуществлять до освобождения левобережной части Херсонской области от российской оккупации", – подчеркнули в пресс-службе.

В заповеднике также призвали материально помочь работникам, которые отказались сотрудничать с российскими захватчиками.

"Эта помощь будет не менее важна, ведь последующее восстановление заповедника после освобождения будет зависеть именно от этих людей. Верим в изменения и готовимся к возвращению "Аскании-Нова" под контроль Украины!" – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/AskaniaNovaZapovednik/posts/pfbid0Y2o9EY6NvpjpxbZPzSqWzkPYRJ7v7fYo2onDwagC8DTTxEhPRo43UYYhy3MDydp9l

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.

В июле прошлого года стало известно, что оккупанты захватили Институт животноводства "Аскания-Нова".

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, оккупация, Херсонская область, Сергей Кириенко, заповедник, война России против Украины, животноводство, Владимир Сальдо, Аскания-Нова, российские оккупанты
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