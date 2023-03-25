"Мы продержались с достоинством". В "Аскании-Нова" заявили, что российские оккупанты установили в заповеднике свою администрацию

По имеющейся информации, в связи с этим 20 марта в учреждение прибыли первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, глава оккупационной "администрации Херсонской области" Владимир Сальдо и "неизвестное лицо в роли директора" по фамилии Мещеряков.
В пресс-службе подчеркнули, что дальнейшее сохранение природоохранного, научно-исследовательского учреждения международного значения не может быть обеспечено украинской администрацией и находится под угрозой.
Персонал заповедника пока продолжает выполнять функциональные обязанности и осуществляет необходимый уход за коллекциями.
"До этого, несмотря на оккупацию территории, отсутствие текущих расходов, полностью нарушенную транспортную логистику и критическую массу организационных проблем учреждение функционировало в украинском формате и осуществляло предусмотренные виды и объемы работ", – говорится в сообщении.
За счет благотворительных поступлений с подконтрольной территории Украины, стран ЕС и США были покрыты все неотложные потребности и текущие расходы по кормам, горюче-смазочным материалам, ветпрепаратам, стройматериалам и прочему, что необходимо для жизнеобеспечения и обслуживания зоопарка и дендропарка.
"Мы сделали все зависящее от нас и продержались с достоинством! Далее поддержку работы заповедника за счет благотворительных поступлений не можем осуществлять до освобождения левобережной части Херсонской области от российской оккупации", – подчеркнули в пресс-службе.
В заповеднике также призвали материально помочь работникам, которые отказались сотрудничать с российскими захватчиками.
"Эта помощь будет не менее важна, ведь последующее восстановление заповедника после освобождения будет зависеть именно от этих людей. Верим в изменения и готовимся к возвращению "Аскании-Нова" под контроль Украины!" – сказано в сообщении.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.
В июле прошлого года стало известно, что оккупанты захватили Институт животноводства "Аскания-Нова".