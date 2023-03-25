Житель Херсонской области подорвался на мине в лесу, у него ранения рук и ног – ОВА

Еще один мирный житель подорвался на российской взрывчатке Фото: depositphotos.com

"В лесополосе вблизи поселка мужчина наткнулся на мину, оставленную российскими оккупантами. Из-за взрыва он получил ранение обеих рук и ног. Пострадавшего в больницу самостоятельно привезли местные жители. В настоящее время медики оказывают ему необходимую помощь", – говорится в сообщении.

В обладминистрации вновь напомнили об опасности посещения территорий, которые еще не обследовали взрывотехники.