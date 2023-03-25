ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Под Волчанском автомобиль наехал на мину на дамбе, водитель погиб – ГСЧС

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В ГСЧС призвали не посещать леса, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, которые были под оккупацией или где шли бои
В ГСЧС призвали не посещать леса, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, которые были под оккупацией или где шли бои
Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

В Волчанском районе Харьковской области утром 25 марта мужчина погиб в результате подрыва легкового автомобиля на мине. Об этом сообщило региональное управление ГСЧС.

"Возле села Шестаково на дамбе в результате наезда легкового автомобиля на мину погиб водитель, мужчина", – говорится в сообщении. 

В ГСЧС отметили, что за сегодняшнее утро это же второй случай в области: в Изюмском районе возле водоема на неизвестном взрывном устройстве подорвался 56-летний рыбак, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Накануне, 24 марта, в области на взрывоопасных предметах подорвались три человека, один из них погиб

В ГСЧС призвали быть внимательными и осторожными, не трогать незнакомые предметы, не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, которые были под оккупацией или где шли бои.

https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV/posts/pfbid0baDirX7MMQJeYfnvahn2YV3XBriHoTPfVVhfnbo9wQDZVJGaBtCZ9qor3fnwfjbql

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта 2023 года спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий. Наиболее загрязнены Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов.

Теги: взрыв, ГСЧС, Херсонская область, Харьковская область, Волчанск, война России против Украины, мины, погибшие
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Остапчук впервые прокомментировал расставание со второй женой: пошел к психологу и жалеет о скандалах с первой супругой
Остапчук впервые прокомментировал расставание со второй женой: пошел к психологу и жалеет о скандалах с первой супругой
Галина ГРИШИНА
Сколько раз в день нужно есть, чтобы похудеть. Фитнес-инструктор объяснил, почему не обязательно отказываться от ужина ради стройности
Сколько раз в день нужно есть, чтобы похудеть. Фитнес-инструктор объяснил, почему не обязательно отказываться от ужина ради стройности
Галина ГРИШИНА
MamaRika: Винник – просто зашквар года
MamaRika: Винник – просто зашквар года
Галина ГРИШИНА
  "Это так возбуждающе выглядит". Клопотенко рассказал, как приготовить в духовке картофель с хрустящей корочкой
  "Это так возбуждающе выглядит". Клопотенко рассказал, как приготовить в духовке картофель с хрустящей корочкой
Галина ГРИШИНА
Топ-9 самых ярких фото Мелони, которая эмоционально поддержала Украину
Топ-9 самых ярких фото Мелони, которая эмоционально поддержала Украину
Галина ГРИШИНА
47-летняя Уизерспун сообщила о разводе с 52-летним мужем
47-летняя Уизерспун сообщила о разводе с 52-летним мужем
Галина ГРИШИНА
  Яблочно-имбирный смузи. Простой рецепт полезного завтрака
  Яблочно-имбирный смузи. Простой рецепт полезного завтрака
Галина ГРИШИНА
  "Никто не имеет права отсиживаться в тылу". 35-летняя мать троих дочерей из Ивано-Франковской области прошла отбор в штурмовую бригаду "Лють"
  "Никто не имеет права отсиживаться в тылу". 35-летняя мать троих дочерей из Ивано-Франковской области прошла отбор в штурмовую бригаду "Лють"
Галина ГРИШИНА
  Весенняя побелка плодовых деревьев. Садовод рассказала, для чего и как правильно это делать
  Весенняя побелка плодовых деревьев. Садовод рассказала, для чего и как правильно это делать
Галина ГРИШИНА
С двумя серьгами в носу. Мишина в посте о женственности показала свои свежие снимки
С двумя серьгами в носу. Мишина в посте о женственности показала свои свежие снимки
"Дочери – лучшее, что случалось в жизни". 56-летний Кассель рассказал о своих детях от Белуччи и Кунаки
"Дочери – лучшее, что случалось в жизни". 56-летний Кассель рассказал о своих детях от Белуччи и Кунаки
Галина ГРИШИНА
Стилист назвал идеальную стрижку для женщин, у которых нет времени на укладку. Фото
Стилист назвал идеальную стрижку для женщин, у которых нет времени на укладку. Фото
Галина ГРИШИНА
  Ханумак заявил, что завершает музыкальную карьеру. Ранее в сети раскритиковали его новую песню "Дика Дичка" об украинских защитницах
  Ханумак заявил, что завершает музыкальную карьеру. Ранее в сети раскритиковали его новую песню "Дика Дичка" об украинских защитницах
Галина ГРИШИНА
38-летний Цукерберг в третий раз стал отцом и показал первое фото новорожденной дочери
38-летний Цукерберг в третий раз стал отцом и показал первое фото новорожденной дочери
Галина ГРИШИНА
Бьюти-лайфхак Виктории Бекхэм, с помощью которого ее глаза выглядят больше. Топ-5 самых ярких фото
Бьюти-лайфхак Виктории Бекхэм, с помощью которого ее глаза выглядят больше. Топ-5 самых ярких фото
Галина ГРИШИНА
  Как приготовить вкусные чесночные гренки из черствого хлеба. Простой кулинарный лайфхак
  Как приготовить вкусные чесночные гренки из черствого хлеба. Простой кулинарный лайфхак
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Назван "худший цвет волос для женщин старше 40 лет". Стилист рассказала, как избежать ошибок при окрашивании седины (112039)
2
"Мало что оставила воображению". 49-летняя Бекинсейл в прозрачном платье без белья "продемонстрировала завидную фигуру" (108114)
3
Мишина снялась в миниатюрном нижнем белье (89671)
4
Тренд "голые ногти". Зеленская отказалась от красного маникюра в пользу минималистской эстетики. Фото до и после (55834)
5
"Я всегда за тебя". 29-летний внук Ротару, который покинул Украину, показал свою девушку-модель (54216)
6
Пепел как удобрение и средство в борьбе с вредителями. Правила применения (44273)
7
Обниматься не стала. Пугачева в Тель-Авиве встретилась со своим другом из РФ, который замалчивает нападение России на Украину (43327)
8
Как сеять морковь, чтобы она взошла. Эксперт рассказала, как выбрать семена, когда их нужно высевать и зачем поливать лунки кипятком (41865)
 
 
 
 