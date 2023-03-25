Под Волчанском автомобиль наехал на мину на дамбе, водитель погиб – ГСЧС

"Возле села Шестаково на дамбе в результате наезда легкового автомобиля на мину погиб водитель, мужчина", – говорится в сообщении.
В ГСЧС отметили, что за сегодняшнее утро это же второй случай в области: в Изюмском районе возле водоема на неизвестном взрывном устройстве подорвался 56-летний рыбак, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.
Накануне, 24 марта, в области на взрывоопасных предметах подорвались три человека, один из них погиб.
В ГСЧС призвали быть внимательными и осторожными, не трогать незнакомые предметы, не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, которые были под оккупацией или где шли бои.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.
В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта 2023 года спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий. Наиболее загрязнены Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего.
Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов.