Под Волчанском автомобиль наехал на мину на дамбе, водитель погиб – ГСЧС

В ГСЧС призвали не посещать леса, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, которые были под оккупацией или где шли бои Фото: Головне управління ДСНС України у Харківській області / Facebook

"Возле села Шестаково на дамбе в результате наезда легкового автомобиля на мину погиб водитель, мужчина", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что за сегодняшнее утро это же второй случай в области: в Изюмском районе возле водоема на неизвестном взрывном устройстве подорвался 56-летний рыбак, его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Накануне, 24 марта, в области на взрывоопасных предметах подорвались три человека, один из них погиб.

В ГСЧС призвали быть внимательными и осторожными, не трогать незнакомые предметы, не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, которые были под оккупацией или где шли бои.