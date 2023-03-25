В Харьковской области мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве, оккупанты обстреливают жилые дома – ОВА

За прошедшие сутки противник атаковал города и села Харьковского, Купянского, Изюмского и Чугуевского районов области Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

За прошедшие сутки противник атаковал города и села Харьковского, Купянского, Изюмского и Чугуевского районов области.

"В результате массированных обстрелов Чугуевского района в Волчанске повреждено по меньшей мере два жилых дома, в поселке Вильча – четыре жилых дома, в селе Бугаевка есть попадания снарядов на открытой территории. Кроме того, в Чугуевском районе разрушен инфраструктурный объект", – написал Синегубов.

В селе Кругляковка Купянского района в результате обстрела поврежден жилой дом, там произошел пожар. В селе Первомайское Изюмского района обстрелами уничтожены гараж и частный автомобиль.

По данным главы ОВА, из-за обстрелов со стороны противника никто не пострадал.

"Сегодня около 8.00 в селе Щуровка Изюмского района 55-летний мужчина подорвался на неизвестном взрывном устройстве у реки. Госпитализирован в состоянии средней тяжести", – добавил Синегубов.