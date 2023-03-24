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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области в песчаном карьере подорвался грузовик местного предприятия, водителя госпитализировали, директор погиб – ОВА

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Минная опасность в Харьковской области остается очень высокой, отметили в Харьковской ОВА
Минная опасность в Харьковской области остается очень высокой, отметили в Харьковской ОВА
Фото: Харківська обласна прокуратура / Facebook (иллюстративное)

В селе Сороковка Харьковского района в песчаном карьере на неизвестном взрывном устройстве подорвался грузовой автомобиль МАЗ местного предприятия.

Об этом 24 марта в Telegram сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"56-летний водитель авто получил взрывную травму и был госпитализирован. 64-летний директор предприятия от полученных в результате взрыва травм, к сожалению, погиб", – написал руководитель ОВА.

Синегубов отметил, что минная опасность в Харьковской области остается очень высокой.

"Призываю всех быть максимально внимательными и осторожными", – подчеркнул глава Харьковской ОВА.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта 2023 года спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий. Наиболее загрязнены Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов, существенная часть этой территории – земля аграриев.

Теги: Россия, Украина, взрыв, Харьковская область, раненые, Харьковская ОГА, госпиталь, травма, война России против Украины, пострадавшие, мины, погибшие, автомобиль, грузовик, Олег Синегубов, карьер
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