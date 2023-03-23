В Буче почти через год после деоккупации нашли гранатометный снаряд россиян – полиция

Об этом 23 марта сообщается в Telegram полиции региона.
"Гранатометный снаряд обнаружили на территории предприятия в Буче, находившейся под вражеской оккупацией, – сказано в сообщении. – Боеприпас обнаружили работники во время весенней уборки территории. На месте работают правоохранители и работники ГСЧС".
В полиции предостерегли жителей области быть осторожными в период весенне-полевых работ.
"В случае обнаружения патронов, оружия или взрывоопасных предметов просим сообщать на спецлинию 102", – сказано в сообщении.
24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, в том числе из Беларуси. Российские оккупанты зашли на территорию Киевской области в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение. 2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов.
В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта 2023 года спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий.