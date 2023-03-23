В Буче почти через год после деоккупации нашли гранатометный снаряд россиян – полиция

В полиции Киевской области призвали жителей сообщать правоохранителей в случае обнаружения взрывоопасных предметов Фото: ПОЛІЦІЯ КИЇВЩИНИ / Telegram

Об этом 23 марта сообщается в Telegram полиции региона.

"Гранатометный снаряд обнаружили на территории предприятия в Буче, находившейся под вражеской оккупацией, – сказано в сообщении. – Боеприпас обнаружили работники во время весенней уборки территории. На месте работают правоохранители и работники ГСЧС".

В полиции предостерегли жителей области быть осторожными в период весенне-полевых работ.

"В случае обнаружения патронов, оружия или взрывоопасных предметов просим сообщать на спецлинию 102", – сказано в сообщении.