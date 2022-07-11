Оккупанты захватили институт животноводства "Аскания-Нова"

Этот институт является мощным научно-исследовательским центром юга Украины по проблемам животноводства, где веками выводили новые высокопродуктивные породы сельскохозяйственных животных.

"Теперь туда ворвались россияне, цель которых – разграбить институт и обогатиться за счет достижений ученых и исследователей. Большинство научных работников на сотрудничество с оккупантами не согласились", – сообщили в полиции.

На административном здании института военные России вывесили российский флаг и представили так называемого нового "директора предприятия", ранее работавшего на херсонской таможне. Как отмечают в полиции, ранее его отец работал заместителем директора этого же института. Полицейские не называют его имя, но, по данным NewDay, речь идет о Валерии Топихе.

В настоящее время оккупационные власти склоняют работников учреждения к сотрудничеству, на это согласились только охранники и некоторые ученые.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до 12 лет.

Война России против Украины. Главное (обновляется)