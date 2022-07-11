Оккупанты захватили институт животноводства "Аскания-Нова"

Этот институт является мощным научно-исследовательским центром юга Украины по проблемам животноводства, где веками выводили новые высокопродуктивные породы сельскохозяйственных животных.
"Теперь туда ворвались россияне, цель которых – разграбить институт и обогатиться за счет достижений ученых и исследователей. Большинство научных работников на сотрудничество с оккупантами не согласились", – сообщили в полиции.
На административном здании института военные России вывесили российский флаг и представили так называемого нового "директора предприятия", ранее работавшего на херсонской таможне. Как отмечают в полиции, ранее его отец работал заместителем директора этого же института. Полицейские не называют его имя, но, по данным NewDay, речь идет о Валерии Топихе.
В настоящее время оккупационные власти склоняют работников учреждения к сотрудничеству, на это согласились только охранники и некоторые ученые.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от восьми до 12 лет.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля российские войска захватили часть Херсонской области. Оккупационные власти заявили, что готовят в регионе референдум о присоединении к России. По данным ВСУ, он может состояться 11 сентября.
Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от Херсона.
4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.
Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге.