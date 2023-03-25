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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне за сутки выпустили по Херсонской области более 300 снарядов, погибли два и ранены шесть мирных жителей – ОВА

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Жилые кварталы Херсона российские военные обстреляли семь раз
Жилые кварталы Херсона российские военные обстреляли семь раз
Фото: ЕРА

Российские оккупанты за минувшие сутки 67 раз атаковали населенные пункты Херсонской области. Об этом 25 марта в Telegram сообщила пресс-служба областной военной администрации.

Противник выпустил 301 снаряд из минометов, РСЗО, артиллерии, танков, беспилотников, авиации и противотанковых гранатометов. Помимо этого, по области захватчики нанесли ракетный удар.

"Жилые кварталы Херсона российские военные обстреляли семь раз. В городе повреждено медучреждение, складские помещения, частные и многоквартирные дома", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в результате российских обстрелов погибли два человека, еще шесть мирных жителей Херсонской области получили ранения.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Глава ОВА Александр Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Херсон, Херсонская область, РСЗО, артиллерия, ВСУ, обстрелы, ракеты, российские оккупанты
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