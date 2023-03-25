Россияне за сутки выпустили по Херсонской области более 300 снарядов, погибли два и ранены шесть мирных жителей – ОВА

Противник выпустил 301 снаряд из минометов, РСЗО, артиллерии, танков, беспилотников, авиации и противотанковых гранатометов. Помимо этого, по области захватчики нанесли ракетный удар.

"Жилые кварталы Херсона российские военные обстреляли семь раз. В городе повреждено медучреждение, складские помещения, частные и многоквартирные дома", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в результате российских обстрелов погибли два человека, еще шесть мирных жителей Херсонской области получили ранения.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Глава ОВА Александр Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.