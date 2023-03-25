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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Детали – военная тайна". Маляр призвала к "информационной тишине" в период контрнаступления ВСУ

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Маляр призвала всех уже сейчас перестать обсуждать публично контрнаступление ВСУ
Маляр призвала всех уже сейчас перестать обсуждать публично контрнаступление ВСУ
Фото: mediacenter.gov.ua

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 25 марта в Telegram призвала начать соблюдать режим "информационной тишины" относительно ожидаемого украинского контрнаступления, чтобы помочь ВСУ как можно лучше сделать свою работу.

Замминистра привела в качестве примера успешную осеннюю операцию сил обороны Украины в Харьковской области.

"Хорошо, что никто в паблике не обсуждал контрнаступление в Харьковской области до его начала. И была полностью закрыта зона боевых действий для доступа любого [человека], кроме военных. Тогда была реализована самая успешная операция за время полномасштабного вторжения с точки зрения интенсивности освобождения наших территорий. Тишина дала военным выиграть время и делать свою работу", – пояснила она.

Маляр напомнила, что стратегические военные планы и замыслы имеют в Украине право обнародовать три человека – верховный главнокомандующий (президент) Владимир Зеленский, министр обороны Украины Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Все остальные [могут] только цитировать. Не надо задавать в эфирах вопросы экспертам: "А как же там контрнаступление?" Не нужно писать блоги на эту тему и посты, не нужно вообще публично обсуждать военные планы нашей армии", – попросила она.

Спикер подчеркнула, что стратегический план Украины – освободить все территории.

"А детали – это уже военная тайна. Их обнародуют три вышеназванных лица, когда есть такая военная задача. Потому что информация – это тоже оружие, и мы им тоже воюем", – резюмировала Маляр.

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Освобождены тысячи квадратных километров территории Украины. Сейчас наиболее интенсивные бои идут на востоке Украины.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в начале января говорил, что Украина весной планирует серьезное наступление. Министр обороны Украины Алексей Резников также заявлял 13 января, что Украина готовится к возможному новому наступлению российских оккупантов этой весной.

Официальный представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил 21 марта, что Россия, вероятно, предпримет еще одну попытку наступления на Украину и ближайшие недели будут критическими в Украине. Защищающий Украину на фронте нардеп от партии "Голос" полковник СБУ в запасе "киборг" Роман Костенко считает, что наступление россиян будет зависеть от погоды и время "сейчас играет не в их пользу".

Весной у Украины будет очень мощное контрнаступление, которое "шокирует мир", заявил 23 марта советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, президент Американского университета в Киеве Дениэл Райс.

Россия планирует мобилизовать 400 тыс. человек для сдерживания контрнаступления ВСУ, сообщило 24 марта Bloomberg.

Теги: Россия, Украина, военные, оккупация, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины, оборона, ВСУ, страна-агрессор, Анна Маляр, российская агрессия, наступление, война России против Украины, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление
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