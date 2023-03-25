"Детали – военная тайна". Маляр призвала к "информационной тишине" в период контрнаступления ВСУ

Замминистра привела в качестве примера успешную осеннюю операцию сил обороны Украины в Харьковской области.

"Хорошо, что никто в паблике не обсуждал контрнаступление в Харьковской области до его начала. И была полностью закрыта зона боевых действий для доступа любого [человека], кроме военных. Тогда была реализована самая успешная операция за время полномасштабного вторжения с точки зрения интенсивности освобождения наших территорий. Тишина дала военным выиграть время и делать свою работу", – пояснила она.

Маляр напомнила, что стратегические военные планы и замыслы имеют в Украине право обнародовать три человека – верховный главнокомандующий (президент) Владимир Зеленский, министр обороны Украины Алексей Резников и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Все остальные [могут] только цитировать. Не надо задавать в эфирах вопросы экспертам: "А как же там контрнаступление?" Не нужно писать блоги на эту тему и посты, не нужно вообще публично обсуждать военные планы нашей армии", – попросила она.

Спикер подчеркнула, что стратегический план Украины – освободить все территории.

"А детали – это уже военная тайна. Их обнародуют три вышеназванных лица, когда есть такая военная задача. Потому что информация – это тоже оружие, и мы им тоже воюем", – резюмировала Маляр.