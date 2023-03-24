Оккупанты вокруг Авдеевки оборудуют ложные позиции и очень боятся украинского контрнаступления – ВСУ

У оккупантов под Авдеевкой есть как реальные позиции, так и ложные, выяснили в ВСУ Фото: EPA

Об этом рассказал начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления полковник Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский 24 марта в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

"Ощутима уже нехватка техники у врага, боеприпасов. Ощутимо очень низкое морально-психологическое состояние. Очень много паники, очень боятся нашего контрнаступления. Об этом свидетельствуют перехваты телефонных разговоров", – заявил Дмитрашковский.

Он отметил, что паника среди россиян связана с тем, что оккупанты не понимают, где украинское наступление может начаться.

Спикер добавил, что на авдеевском направлении продолжаются бои. За минувшую ночь было семь атак, которые наши военные отбили. Он также опроверг фейк россиян о якобы захвате населенного пункта Новобахмутовка Донецкой области и отметил, что россияне атакуют однообразно.

"Под Авдеевкой они наступают из одной лесополосы, наши артиллеристы уже пристрелялись. Атакуют группами по 10−15 человек под прикрытием танка или нескольких БМП", – рассказал Дмитрашковский.