Оккупанты вокруг Авдеевки оборудуют ложные позиции и очень боятся украинского контрнаступления – ВСУ

Об этом рассказал начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления полковник Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский 24 марта в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".
"Ощутима уже нехватка техники у врага, боеприпасов. Ощутимо очень низкое морально-психологическое состояние. Очень много паники, очень боятся нашего контрнаступления. Об этом свидетельствуют перехваты телефонных разговоров", – заявил Дмитрашковский.
Он отметил, что паника среди россиян связана с тем, что оккупанты не понимают, где украинское наступление может начаться.
Спикер добавил, что на авдеевском направлении продолжаются бои. За минувшую ночь было семь атак, которые наши военные отбили. Он также опроверг фейк россиян о якобы захвате населенного пункта Новобахмутовка Донецкой области и отметил, что россияне атакуют однообразно.
"Под Авдеевкой они наступают из одной лесополосы, наши артиллеристы уже пристрелялись. Атакуют группами по 10−15 человек под прикрытием танка или нескольких БМП", – рассказал Дмитрашковский.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе.
По данным британской разведки на 20 марта, российские оккупанты в последние три недели постепенно продвигаются вокруг Авдеевки.
Им "критично необходимо" окружить Авдеевку, чтобы продолжить забуксовавший штурм Угледара Донецкой области, пояснил 19 марта начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления Алексей Дмитрашковский. По его словам, Авдеевка может стать вторым Бахмутом.
Россияне пытаются установить контроль над Авдеевкой, сообщили в Генштабе ВСУ 22 марта.
Начальник городской военной администрации Авдеевки Виталий Барабаш 22 марта подчеркнул, что "россияне несут "безумные потери" на севере от города.