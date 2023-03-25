Оккупанты провели рейд в Чаплинке, проверяли у местных жителей документы и мобильные телефоны – Генштаб ВСУ

"22 марта военнослужащие Федеральной службы Национальной гвардии РФ провели рейд по населенному пункту Чаплинка Херсонской области. В ходе проверки особому вниманию подлежали личные документы граждан, транспортные средства и мобильные телефоны", – говорится в сообщении.
Также в Генштабе сообщили, что в Энергодаре Запорожской области российские захватчики организовывают детям старших классов "экскурсии" на Ростовскую АЭС в Волгодонске.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Глава ОВА Александр Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.
Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.