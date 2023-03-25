Оккупанты провели рейд в Чаплинке, проверяли у местных жителей документы и мобильные телефоны – Генштаб ВСУ

"22 марта военнослужащие Федеральной службы Национальной гвардии РФ провели рейд по населенному пункту Чаплинка Херсонской области. В ходе проверки особому вниманию подлежали личные документы граждан, транспортные средства и мобильные телефоны", – говорится в сообщении.

Также в Генштабе сообщили, что в Энергодаре Запорожской области российские захватчики организовывают детям старших классов "экскурсии" на Ростовскую АЭС в Волгодонске.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Глава ОВА Александр Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.