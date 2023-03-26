Украинские военные за сутки ударили по 19 целям врага, сбили два беспилотника – Генштаб ВСУ

Подразделения ракетных войск и артиллерии, в свою очередь, поразили три пункта управления и пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

"Также наши защитники сбили вражеские БПЛА типа "Орлан-10" и "Суперкам", – говорится в сообщении.

Последний – гражданский российский беспилотник, изначально предназначенный для аэрофотосъемки, отмечал "Мілітарний". Украинские военные за время полномасштабной войны сообщали о сбитии таких всего несколько раз. Беспилотники линейки "Суперкам" бывают разных моделей, они отличаются размерами, длительностью полета и дальностью связи. Какой именно в этот раз сбили ВСУ, в Генштабе не уточнили.