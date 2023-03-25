Российскую элитную бригаду морской пехоты уничтожали и восстанавливали в Украине восемь раз – ISW

Россияне несут значительные потери на Донбассе, "обнуляя" свои элитные подразделения Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (архив)

"Нынешняя российская тактика, которая включает начальный лобовой штурм с последующими атаками на укрепленные украинские фланги, приводит к большим потерям. Но не дает успеха из-за сложного рельефа местности, отсутствия боевого могущества и неспособности напасть врасплох", – отмечают аналитики.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила 15 февраля, что потери в некоторых подразделениях оккупантов составляют до 80%. 26 февраля британская разведка отмечала, что морские пехотинцы РФ выполняли одни из самых сложных тактических задач под Угледаром Донецкой области и понесли "огромные потери".

Генштаб ВСУ 5 марта рассказывал о конфликте в военном руководстве РФ: министр обороны России Сергей Шойгу требовал взять Угледар Донецкой области, руководство 155-й бригады и оккупанты отказываются штурмовать украинские позиции.

Начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления полковник Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский 10 марта констатировал, что моральный дух оккупантов под Угледаром "совсем упал", а командира "знаменитой 155-й бригады морской пехоты", которая была разгромлена украинскими защитниками, доставили в Ростов-на-Дону (РФ) за отказ выполнять боевые распоряжения.