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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российскую элитную бригаду морской пехоты уничтожали и восстанавливали в Украине восемь раз – ISW

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Россияне несут значительные потери на Донбассе, "обнуляя" свои элитные подразделения
Россияне несут значительные потери на Донбассе, "обнуляя" свои элитные подразделения
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook (архив)

Российская 155-я бригада морской пехоты, которая ранее считалась в РФ "элитной", с начала полномасштабного вторжения России в Украину была уничтожена и восстановлена восемь раз. Об этом в оперативном анализе 24 марта написал американский Институт исследования войны (ISW).

"Нынешняя российская тактика, которая включает начальный лобовой штурм с последующими атаками на укрепленные украинские фланги, приводит к большим потерям. Но не дает успеха из-за сложного рельефа местности, отсутствия боевого могущества и неспособности напасть врасплох", – отмечают аналитики.

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила 15 февраля, что потери в некоторых подразделениях оккупантов составляют до 80%. 26 февраля британская разведка отмечала, что морские пехотинцы РФ выполняли одни из самых сложных тактических задач под Угледаром Донецкой области и понесли "огромные потери".

Генштаб ВСУ 5 марта рассказывал о конфликте в военном руководстве РФ: министр обороны России Сергей Шойгу требовал взять Угледар Донецкой области, руководство 155-й бригады и оккупанты отказываются штурмовать украинские позиции.

Начальник объединенного пресс-центра сил обороны таврийского направления полковник Вооруженных сил Украины Алексей Дмитрашковский 10 марта констатировал, что моральный дух оккупантов под Угледаром "совсем упал", а командира "знаменитой 155-й бригады морской пехоты", которая была разгромлена украинскими защитниками, доставили в Ростов-на-Дону (РФ) за отказ выполнять боевые распоряжения.

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ на утро 25 марта, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 169 890 российских оккупантов (720  – за последние сутки), 3580 танков, 6932 боевые бронированные машины и тысячи единиц другой техники.

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